Tako odbite dirke se lahko spomnijo samo Angleži #video

Velika Britanija je domovina avtomotošporta. Ta je tam priljubljen v vseh oblikah. In na vseh terenih. Zakaj torej ne bi dirkali tudi na mokrih travnatih pobočjih!? Gold Star imenujejo vsakoletno dirko s starodobnimi dirkalniki na dvokolesni pogon. Ne zmaga pa tisti, ki je najhitrejši ali prvi v cilju, saj le redki prevozijo celotno progo. Včasih je treba celo spustiti stopalko za plin. Zmaga tisti, ki pride najdlje. Vozniku pri premagovanju vse bolj zvoženega blatnega terena z nagibanjem in poskakovanjem v kokpitu pomaga sovoznik. Da se ne prevrneta in uspešno zavijata po zaviti progi. Letos so finalno dirko organizirali v Melmerbyju. Naslov iz lanskega leta sta ubranila Thomas Bricknell in Beth Carroll. Pred leti se je za volanom enega od teh vozil preizkusil sam Nigel Mansell.