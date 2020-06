Šokirala je marsikoga, ko je dirke zamenjala za pornografijo

Dokler svoje dirkaške kariere ni zamenjala za kariero v pornografiji, je le malokdo poznal Renee Gracie, ta je s svojo nekoliko nenavadno odločitvijo dvignila kar nekaj prahu med ljubitelji športa.

Po sedmih letih dirkanja se je odločila za spremembo

Gracie je pred časom tekmovala razredu 8V Supercars. Ko se je leta 2015 preselila v razred Super2, je po 14 letih postala prva voznica, ki je dobila delo. A pri tem ni zaslužila, zato se je odločila, da bo za zaslužek izkoristila svoje telo in svoj videz.

Odločila se je namreč, da bo vstopila v svet pornografije in se prijavila na stran za odrasle (onlyfans.com). Danes 25-letna Renee Gracie prek spletne strani prodaja svoje slike in videoposnetke za 12,95 (11,4 evra) dolarja na mesec.

Na letni ravni bi lahko zaslužila skoraj milijon evrov

Po pisanju The Telegraph ima Gracie že več kot sedem tisoč naročnikov, kar pomeni, da na mesec zasluži skoraj 80 tisoč evrov. Na letni ravni to pomeni skoraj milijon evrov, če ji bodo naročniki ostali zvesti. Glede na to, da se v zadnjih dneh o avstralskem dekletu na veliko piše, lahko pričakuje še veliko več naročnikov.

Foto: Gulliver/Getty Images

"To je bila najboljša odločitev, kar sem jih sprejela v svojem življenju. Prišla sem do finančnega položaja, o katerem si nisem upala niti sanjati, poleg vsega v tem resnično uživam. Vseeno mi je, kako me želijo imenovati. Zelo dobro zaslužim in zadovoljna sem s tem," je za News Corp Australia povedala Renee, ki ima na svojem profilu na Instagramu že neverjetnih 350 tisoč sledilcev.

Pri Supercars so bili v zvezi s tem redkobesedni, saj so povedali, da omenjena dirkačica ne vozi več v njihovem tekmovanju. "Seznanjeni smo, s čim se ukvarja nekdanja voznica Super2. Glede na to, da gospodična Gracie ne tekmuje več v razredu Super2, Supercars tega ne želi komentirati," so zapisali v izjavi.

Ne zmeni se za mnenje drugih

Gracie je med drugim pojasnila, da je dirkanje končala po sedmih letih. "Nisem prišla do rezultatov in posledica tega je bila, da nisem dobila financiranja. Dala sem vse od sebe, a prišla sem do točke, ko so se moje sanje razblinile."

Kar nekaj je tistih, ki ostro kritizirajo njeno odločitev, a kot sama pravi, se ne obremenjuje z mnenji drugih. "Noro je, da ljudje mislijo, da tega ne morem početi, glede na to, kaj sem delala pred tem. "Nisem pohotnica, nisem prostitutka in prav tako nisem spremljevalka. To delam, da lahko zaslužim denar, in to bom delala, dokler bom lahko služila."