Evans z zmago na reliju po Švedski prevzel vodstvo v SP

"To je odličen rezultat po dobrem tednu. Ekipa je za naju naredila vse, kar sva potrebovala," je dejal 31-letni Evans po drugi zmagi v karieri. Pred tem je leta 2017 dobil reli po Walesu, takrat v Fordu.

Tako Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je vodil v SP po prvi preizkušnji, kot Evans imata v skupnem seštevku 42 točk, vendar vodi Evans, ki je bil na stopničkah tudi v Monte Carlu. Tam je zasedel tretje mesto, medtem ko je bil Neuville v Skandinaviji šesti.

Devetnajstletni Rovanperä (+20,2), sin nekdanjega dirkača Harrija Rovanperä, je osvojil skupno tretje mesto, z zmago na zadnji preizkušnji pa je osvojil še pet pomembnih točk za skupni seštevek.

Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je bil tretji šestkratni večkratni svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Toyota), ki pa je danes zdrsnil na četrto mesto, kjer je bil prej Rovanperä.

Evans je že petkov del končal v vodstvu, a so bili tekmeci blizu. Zaradi slabih vremenskih razmer in pomanjkanja snega so prireditelji morali skrajšati dirko in odpovedati nekatere preizkušnje, skrajšati so morali tudi zadnji dan relija, saj je bila danes na sporedu samo ena hitrostna preizkušnja, dolga 21 km.

Po drugi preizkušnji v SP torej vodi Evans pred Neuvillom, z drugega je na tretje mesto padel Ogier (37).

Naslednja preizkušnja svetovnega prvenstva bo v Mehiki, kjer bodo dirkači tekmovali med 12. in 15. marcem.

Izidi, Švedska: 1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 1:11:43,1

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) +12,7

3. Kalle Rovanperä/Jonne Haltunen (Fin/Toyota) 20,2

4. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Toyota) 23,6

5. Esapekka Lappi/Jan Ferm (Fin/M-Sport Ford) 32,4

6. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai) 33,8

7. Craig Breen/Paul Nagle (Irs/Hyundai) 1:00,9

8. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/M-Sport Ford) 1:24,5

... Skupni seštevek (2 od 13): 1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 42

2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai) 42

3. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Toyota) 37

4. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) 30

5. Esapekka Lappi/Jan Ferm (Fin/M-Sport Ford) 24

6. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) 20

7. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/Ford) 11

8. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Fra/Mon/Hyundai) 8

...

