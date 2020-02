Evans ostaja na vrhu na Švedskem

Tretji je nekdanji večkratni svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Toyota), ki je prav na zadnji sobotni hitrostni preizkušnji prehitel moštvenega sotekmovalca Finca Kalleja Rovenperäja.

Evans je že petkov del končal v vodstvu, a so bili tekmeci blizu. Zaradi slabih vremenskih razmer in pomanjkanja snega so prireditelji morali skrajšati dirko, tako da so dirkači precej zgoščeni. Za vodilno četverico so še štirje vozniki z manj kot minuto zaostanka za vodilnim: Finec Esapekka Lappi (M-Sport Ford), Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) in Irec Craig Breen (Hyundai).

Pomanjkanje snega je botrovalo odpovedi nekaterih preizkušenj, skrajšati so morali tudi zadnji dan relija, zdaj bo v nedeljo na sporedu samo še ena hitrostna preizkušnja, ki pa bo dolga 21 km.

"Bomo videli, kaj se bo zgodilo jutri. Upam, da bom našel podoben ritem kot v zadnjih dveh dneh. Preizkušnja je dolga in hitro gre lahko kaj narobe," je bil kljub prednosti previden Evans.

"Za nami je še en sprinterski dan, a vesel sem, da sem vozil brez napak. Nisem popolnoma zadovoljen, nekaj prostora za izboljšave je še, moj cilj pa je predvsem, da končam reli," pa je dejal Tänak, ki je na prvem reliju v Monte Carlu doživel spektakularno nesrečo in ga predčasno končal z razbitim dirkalnikom.

Po prvi dirki sezone je v vodstvu SP Neuville pred Ogierjem in Evans.

Izidi, 2. etapa: 1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 1:00:38,9 2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) + 17,2 3. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Toyota) 28,8 4. Kalle Rovanperä/Jonne Haltunen (Fin/Toyota) 29,3 5. Esapekka Lappi/Jan Ferm (Fin/M-Sport Ford) 34,7 6. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai) 39,2 7. Craig Breen/Paul Nagle (Irs/Hyundai) 49,7 8. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/M-Sport Ford) 1:14,8 ...

