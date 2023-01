Narava tokrat bolj naklonjena dirkačem, Mulec osvojil 19. mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vzdržljivostnem reliju Dakar so dirkači v nedeljo končali osmo etapo med Al Duvadimijem in Rijadom. Med motociklisti je bil najhitrejši Bocvanec Ross Branch. Toni Mulec je današnjo etapo končal med dvajseterico na 19. mestu. V skupni razvrstitvi je napredoval na 27. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil danes 48.

Motociklisti so danes nadaljevali z dirko, po tem ko je bila sobotna sedma etapa zaradi dežja odpovedana. Bocvanec Ross Branch je današnjo etapo dobil pred Avstralcem Danielom Sandersom (+3,15) in Američanom Masonom Kleinom (+3,33).

V skupni razvrstitvi je vodstvo zadržal Američan Skyler Howes, ki pa ima le pičlih 13 sekund prednosti pred Argentincem Kevinom Benavidesom in rojakom Kleinom.

Simon Marčič je v skupni razvrstitvi na 58. mestu. Foto: Denis Janežič

Toni Mulec v svojem debitantskem nastopu na reliju Dakar nadaljuje dobre nastope. Spet je končal okoli dvajseterice, tokrat na 19. mestu z zaostankom 15 minut in 34 sekund. Skupno je zdaj na 27. mestu (+4:12,44). Simon Marčič je današnjo etapo sklenil na 48. mestu (+1:10,51). S tem je ostal na 58. mestu v skupni razvrstitvi (+10:42,58).

Loeb hitrejši od branilca naslova za dve minuti in 11 sekund

V konkurenci avtomobilistov je do etapne zmage prišel Francoz Sebastien Loeb. Zanj je to 18. etapna zmaga na relijih Dakar. Drugi je bil Katarec Naser Al-Atijah, ki je zaostal za dve minuti in 11 sekund. Branilec naslova iz Katarja krepko vodi v skupnem seštevku, kjer ima več kot eno uro prednosti pred Južnoafričanom Henkom Lateganom, še približno 17 minut več zaostaja Brazilec Lucas Moraes. Današnji zmagovalec Loeb je četrti (+1:52,6).

V ponedeljek dirkače čaka prost dan, nato pa do 15. januarja še zadnjih šest etap. Dirka se bo v nedeljo končala v Damamu.