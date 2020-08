Novi koronavirus močno vplival na formulo 1

Lastniki tekmovanja v formuli 1, Liberty Media, so obelodanili, da so zaradi pandemije novega koronavirusa izgubili veliko prihodkov v drugem četrtletju.

Zaradi globalne zdravstvene krize niso mogli dirkati vse do julija, pa še zatem le za zaprtimi vrati. Tako so prihodki lani med aprilom in junijem znašali 527 milijonov evrov, zdaj pa so strmoglavili na 20 milijonov.

"F1 in njeni partnerji preučujejo, kako varno vrniti omejeno število navijačev na določene dirke v tem letu," so zapisali v sporočilu za javnost.

Predsednik Chase Carey pa je dodal: "Veselili smo se julijske vrnitve na steze in smo zdaj izpeljali pet dirk, pričakujemo, da jih bo v sezoni od 15 do 18."