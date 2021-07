Nova zmaga Zmarzlika, Žagar 15.

Potem ko so dolgo časa odlagali začetek sezone in spreminjali koledar po odpovedih nekaterih dirk, so v zadnjih dveh tednih izpeljali štiri od predvidenih 11 dirk. Po dvojčku v Pragi sredi julija je v petek in danes sledil še dvojček dirk v Vroclavu.

Največ uspeha so imeli ta konec tedna domači dirkači z dvema zmagama Zmarzlika in petkovim drugim mestom Macieja Janowskega, manj pa je bil uspešen slovenski predstavnik med elito, tako v petek kot danes je bil Žagar daleč od boja za polfinale, z le nekaj novimi točkami pa je tudi v seštevku sezone v spodnjem delu.

Na petkovi preizkušnji, ki jo je po razburljivem finalu dveh Poljakov dobil svetovni prvak Zmarzlik, je bil Žagar 13. s štirimi točkami. Še za odtenek slabše se je odrezal danes, saj so mu njegove vožnje prinesle le 15. mesto in le dve novi točki v SP.

Najboljši slovenski spidvejist je najboljši predstavi pokazal v svoji drugi in tretji vožnji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Žagar je tokrat najboljši predstavi pokazal v svoji drugi in tretji vožnji. V drugi je edinkrat v tem večeru prišel do dveh točk, premagal ga je le Britanec Tai Woffinden, v svoji tretji pa je odlično začel in vodil, potem pa so ga tekmeci do konca vendarle prehiteli in ga spodrinili na tretje mesto. Eno točko pa je nato iztržil še v svoji peti in zadnji vožnji.

V polfinalu sta si najprej finalno vožnjo zanesljivo privozila Madsen in Woffinden, v drugi pa nato še Zmarzlik in Laguta. Brez finala pa je prvič v sezoni ostal vodilni v SP Janowski, ki je bil v drugi polfinalni vožnji šele četrti.

Veliki finale je tako ponudil dva ista udeleženca kot v petek (Zmarzlik, Laguta), ki sta bila tudi danes glavna akterja. Bolje je sicer kazalo Rusu, ki je vodil večino finala, toda Zmarzlik je napadal in nato prav v zadnjem zavoju po notranji strani še smuknil mimo tekmeca, razlika med prvim in drugim pa je bila pičlih 18 tisočink. Tretji je bil Madsen, brez stopničk je ostal Woffinden.

Skupno je po današnji dirki še ostal v vodstvu Janowski, toda današnji drugouvrščeni Laguta ga je po točkah že ujel, oba jih imata po 66. Zmarzlik je po današnjem uspehu na tretjem mestu tudi povsem blizu s 63 točkami. Žagar, na prvih dveh dirkah v Pragi je bil 11. in 12., pa je skupno zdaj na 13. mestu s 17 točkami.

Naslednji dirki bosta na sporedu že naslednji teden, ko bo nov dvojček preizkušenj v poljskem Lublinu.