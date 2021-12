Marčič z nasmeškom s sipin: "Izgubil sem strah"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še dva tedna do Dakarja 2022

Še dva tedna in v Savdski Arabiji se bo začel 44. reli Dakar. Mariborčan Simon Marčič bo v konkurenci motoristov brez ekipe nastopil osmič. Pravkar se je vrnil z uspešnega treninga na sipinah v Združenih arabskih emiratih.

Simon Marčič bo tudi na Dakarju 2022 edini slovenski tekmovalec. Zelo pomemben trening je v tem tednu opravil v Združenih arabskih emiratih, kjer je na sipinah v močni konkurenci vozil pet dni. "Pridobil sem samozavest. Izgubil sem strah. Vozil sem z zelo hitrimi vozniki, tudi takšnimi, ki se borijo za prvo deseterico. Tam je bila tudi tovarniška KTM-ova ekipa. Sam se zagotovo ne bi toliko naučil," je povedal za Sportal.

"Vsi moji tekmeci so ves december na sipinah v Emiratih. Moral sem iti vsaj za nekaj dni. Potrebujem ta trening na pesku, da se navadim na hitrost na sipinah. Pri nas nimaš ne sipin ne možnosti treninga velike hitrosti. Visokohitrostno dirkanje je pri nas decembra težava, ker je mrzlo. Tam pa je vse omogočeno. Motor mi je omogočil TM Slovenija, ki je moj pokrovitelj. Tam najem motorja stane vsaj 400 evrov na dan. Hvaležen sem, da mi je bilo letos to omogočeno. Bi si pa želel iti prihodnje leto še za več časa."

Marčič bo v Savdsko Arabijo odletel za božič. Dirka se s prologom začne prvega januarja. Ta konec tedna bo opravil še zadnji trening na motorju na Madžarskem. Do sredine naslednjega tedna ga čakajo še vsakodnevni kondicijski treningi, nato do štarta le lažji kondicijski trening vsak drugi dan. Obenem ima Mariborčan še službene obveznosti, saj je asistent na fakulteti za energetiko in ima predavanja v Krškem ter Velenju.