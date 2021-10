Bagnaia najhitrejši v kvalifikacijah, jutri slovo Rossija

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec kvalifikacij pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu v Misanu. V elitnem razredu motoGP je bil na kvalifikacijah pred VN Emilije Romanje drugi njegov moštveni sotekmovalec Avstralec Jack Miller. Uspeh Ducatija pa je s tretjim mestom dopolnil še član poltovarniške ekipe Avintia Italijan Luca Marini, ki bo tako prvič v karieri dirko začel iz prve vrste. Za Bagnaio je bil ta današnji "pole position" že četrti zaporedni.

Kvalifikacije pa so se slabo končale za vodilnega v seštevku sezone Fabia Quartararoja. Francoz s tovarniško Yamaho je namreč v prvem delu kvalifikacij zasedel le tretje mesto in se prvič, odkar nastopa v elitni konkurenci, ni uvrstil v odločilni del bojev za najboljša mesta. Za nameček pa ni štel niti njegov najboljši čas v tem delu, ker ni upošteval rumene zastave, tako da bo imel v nedeljo šele 15. startni položaj.

V svetovnem prvenstvu je sicer v najboljšem položaju Quartararo, ki ima 254 točk. Bagnaia je drugi z 202, tretji Španec Joan Mir (Suzuki) pa s 176 niti teoretično ne more več ubraniti lanskega naslova prvaka.

Do konca so namreč le še tri dirke in tako največ 75 točk. Francoz bi si lahko že v nedeljo zagotovil naslov prvaka, če bo imel po dirki 51 točk več kot Italijan, sicer pa bosta o razpletu sezone odločali zadnji preizkušnji na Portugalskem in v Španiji.