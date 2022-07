Avstralski spidvejisti prvaki, Slovenci končali v polfinalu

V finalu so sodelovali domačini Danci ter po tri najboljše ekipe iz dveh polfinalnih dirk, ki so bile na sporedu sredi tedna.

Slovenski reprezentanti Matic Ivačič, Nick Škorja in Anže Grmek so tekmovali v drugem polfinalu in zasedli peto mesto, napredovali so Švedi, Čehi in Britanci. V finale so se uvrstile še Avstralija, Finska in Poljska, ki so bile uspešne v prvem polfinalnem dnevu, že prej je bila tja neposredno uvrščena domača zasedba Danske.

V velikem finalu so Avstralci končali 20 let dolgo sušo v tem tekmovanju in kot prvaki nasledili Britance, ki so se naslova po dolgem premoru veselili lani. Novi svetovni prvaki so Jason Doyle, Max Fricke in Jack Holder. Branilci naslova Britanci so bili letos drugi, srebro so si privozili Tai Woffinden, Robert Lambert in Dan Bewley, tretji pa so bili Švedi Fredrik Lindgren, Oliver Berntzon in Victor Palovaara.

Letos je v Vojensu ekipno SP prvič potekalo tako, da so vse polfinalne in finalne vožnje potekale na enem prizorišču. Sicer pa v tej obliki tekmovanje izvajajo od leta 2018, pred Avstralci in lani Britanci so bili trikrat prvaki Rusi.