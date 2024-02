Trenerja beloruske sprinterke večletna prepoved

Kot poroča AFP, so atletinjo takrat prisilno odpeljali na letališče v Tokiu, vendar ji je uspelo pritegniti pozornost japonskih oblasti, ki so posredovale in jo osvobodile.

Na koncu je pobegnila na Poljsko, ki ji je odobrila humanitarni vizum. Za Poljsko zdaj tudi tekmuje.

"Preiskava je pokazala, da so bila dejanja Maiseviča jasna žalitev športnikovega dostojanstva in zloraba položaja, poleg tega je trener dal tudi netočne informacije tistim, ki so preiskovali incident," so sporočili iz AIU.