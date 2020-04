Svetovna atletika: med 4. aprilom in 20. novembrom ni kvalifikacij za OI

Svetovna atletika je sporočila, da obdobje med letošnjim 4. aprilom in 20. novembrom ne bo štelo kot kvalifikacijsko za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Tako se je odločila po posvetu s svojo atletsko komisijo, predsedniki celinskih združenj in svojega sveta, najvišjega organa med dvema skupščinama. Doslej dosežene norme bodo veljale.

"V omenjenem obdobju rezultati, doseženi na katerikoli tekmi, ne bodo upoštevani za doseganje norm ali za svetovno lestvico, ki je tudi ne bomo osveževali in objavljali," so zapisali v sporočilu za javnost.

Izidi v tem času bodo šteli za statistiko, med drugim za svetovne in druge rekorde. Od 1. decembra letos naprej pa se bo, odvisno sicer tudi od svetovnih razmer v boju proti novemu koronavirusu, spet nadaljeval kvalifikacijski ciklus za OI.

To pomeni, da se bo celotno kvalifikacijsko obdobje za OI, ki se je začelo leta 2019, daljše od običajnega za štiri mesece. Zaključilo se bo 29. junija 2021, le za maraton in hitro hojo na 50 km pa 31. maja 2021.

"Hvaležen sem vsem, ki so sodelovali pri delu, ki je botrovalo tej odločitvi. Mislim, da imajo zdaj atletinje in atleti več gotovosti pri načrtovanju treningov, tekmovanj in priprav. Poleg tega odločitev pomeni tudi večjo pravičnost do vseh, saj so razmere za treninge in tekmovanja zdaj, pa tudi v bližnji prihodnosti bo tako, neprimerljive med seboj in neenakovredne. Prav tako se bomo še nekaj časa srečeval z izzivi pri mednarodnih potovanjih in prehajanju državnih mej zaradi omejitvenih ukrepov vlad," je dejal predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe.

Obenem je povedal, da bodo začasno polovico zaposlenih na sedežu Svetovne atletike poslali na čakanje, vsi pa bodo imeli plačo, saj bo 70 odstotkov prispevala monaška kneževina, ostala pa Svetovna atletika s sedežem v Monte Carlu.

Tako želijo ohraniti vsa delovna mesta tudi za daljše obdobje, ko se bodo po krizi spet nadaljevala tekmovanja in druge aktivnosti, ki so zaradi zajezitve pandemije začasno ustavljene. Zaradi strogih ukrepov karantene v Franciji in s tem tudi v Monaku je bilo delo Svetovne atletike že tako zelo okrnjeno.