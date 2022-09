Stopile so ji na šprinterico, a je bila Anita Horvat vseeno druga

Slovenska rekorderka v teku na 400 m Anita Horvat je na atletskem mitingu v švicarski Bellinzoni v teku na 800 m s časom dveh minut in 76 stotnik zasedla drugo mesto. Lia Apostolovski, druga slovenska predstavnica, je bila v skoku v višino peta z 1,88 metra. Obe sta s to tekmo končali uspešni sezoni.

Na 800 m je zmagala Jamajčanka Natoya Goule (1:59,05), tretja je bila Poljakinja Anna Wielgosz (2:01,24).

"Tekma je bila zelo agresivna, že v prvih 250 m smo se steple, dobila sem rahlo prasko na tetivi, pa še na šprinterico so mi stopile in nisem bila povsem obuta potem. Ko smo se po tem kaotičnem začetku razporedile, sem tekla na drugem mestu in na njem tudi končala. Potem namreč ni bilo velikih sprememb. Upala sem na čim višjo uvrstitev. Tek je bil po občutku hitrejši, kot je ura pokazala na koncu. To je bila moja zadnja tekma sezone, ki je bila sanjska. Dosegla sem izide, o katerih sem pred tem le sanjala. Velik napredek sem naredila in sem srečna, sedaj pa me čakajo trije tedni počitka," je po nastopu povedala Anita Horvat.

Šestindvajsetletna slovenska rekorderka na 400 m je prvo sezono v veliki večini tekla na še enkrat daljši razdalji in že dosegla najboljše izide v karieri. Krepko je izboljšala osebni rekord, na večini tekem v drugem delu sezone je tekla pod mejo dveh minut in bila sedma v finalu svetovnega prvenstva julija v Eugenu v ZDA. Mesec dni pozneje se ji nastop na EP v Nemčiji, kjer je bila v krogu favoritinj za najvišja mesta, ni posrečil. A je nato 8. septembra v Zürichu prvič tekla v finalu diamantne lige in zasedla šesto mesto s časom pod dvema minutama (1:59,25).

Lia Apostolovski Foto: Reuters Dan pozneje, 9. septembra, je dvaindvajsetletna Lia Apostolovski na atletskem pokalu v Ljubljani preskočila 1,91 metra. Zaradi slabega in deževnega vremenu so to tekmo prestavili v dvorano in je dosegla dvoranski mlajši članski rekord. Bila je finalistka obeh velikih tekem leta na prostem, na SP je bila 12., na EP je osvojila sedmo mesto, preskočila je 1,90 m.

Članica ljubljanskega Massa je tekmo v Bellinzoni začela z 1,81 m in je bila s še tremi tekmovalkami, ki so bile tudi uspešne v prvem skoku, na čelu. Na 1,85 m je letvico prvič podrla, po uspešnem drugem poskusu je bila na četrtem mestu. Tam je bila tudi po skoku na 1,88 m, ko je letvico tudi preskočila drugič.

Svetovna prvakinja na prostem in podprvakinja v dvorani Eleanor Patterson iz Avstralije je bila prvič uspešna na 1,91 m in je prevzela vodstvo. Lia Apostolovski je letvico trikrat podrla in končala tekmovanje, tako kot tudi na tretjem mestu Uzbekistanka Safina Sadulajeva.