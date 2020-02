Po letu in pol se je dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja

Ob prvem nastopu po skoraj letu in pol odsotnosti se je vrnila ena najboljših metalk v zgodovini atletike, dobitnica šestih zlatih in dveh srebrnih medalj z olimpijskih iger in svetovnih prvenstvu v suvanju krogle, Valerie Adams. Novozelandka je takoj izpolnila olimpijsko normo, kar pomeni, da jo bomo spremljali na športnem vrhuncu letošnjega leta v Tokiu.

Dve zlati medalji (2008 in 2012) in ena srebrna z olimpijskih iger (2016), kar štiri zlate medalje s svetovnih prvenstvih, na katerih je neprekinjeno zmagovala v letih 2007, 2009, 2011 in 2013, leta 2005 pa bila srebrna, in še štiri zlate medalje z dvoranskih svetovnih prvenstev (2008, 2010, 2012 in 2014), na katerih se lahko pohvali tudi z bronom iz leta 2016.

Valerie Adams je v suvanju krogle osvojila vse, kar se osvojiti dalo, vmes dvakrat postala mamica, a očitno pri 35 letih še nima dovolj. Pretekli konec tedna je nastopila na atletskem mitingu v Hastingsu v Novi Zelandiji, kjer je zmagala in z dosežkom 18,65 metra takoj izpolnila olimpijsko normo.

To je bil njen prvi nastop po juliju 2018, ko je nastopala nazadnje, potem pa odšla na porodniško in marca lani drugič rodila.

Vse omenjene medalje je nabrala kljub temu, da je v sezonah 2015 in 2016 počivala zaradi poškodbe, leta 2017 pa prvič postala mamica.

Njen osebni rekord v suvanju krogle na prostem je sijajnih 21,24 metra, ki ga je dosegla leta 2011.