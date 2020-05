Odpovedan še maraton v Dublinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji maratona v Dublinu, ki sodi med prvokategorne tovrstne športne prireditve, so danes odpovedali ta dogodek, ki tradicionalno zbere tekače zadnji oktobrski ponedeljek. Letos bi morala biti prireditev 25. oktobra, a so jo zaradi koronavirusne pandemije odpovedali, čeprav je Irska začela sproščati ukrepe za zajezitev covida-19.

Odločitev o odpovedi prireditve je bila po besedah organizatorjev sprejeta v dobro vseh vpletenih.

Vsi tekači, ki so že kupili startnino, bodo to lahko prenesli na prihodnje leto, so še sporočili prireditelji.