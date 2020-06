Po podatkih Atletske zveze Slovenije je to prva cestna tekma na razdalji 5 kilometrov, kjer so bili izpolnjeni vsi pogoji za državni rekord (od certificirane proge do kontrole dopinga), zato je Mitja Krevs sploh prvi državni rekorder na tej razdalji.

Na tekmovanju, ki ga je organiziralo podjetje Protime.si, je nastopilo sedem atletov - pet povabljenih slovenskih tekačev in dva tujca, eden od pogojev za nastop na tekmi je bil osebni rekord na 5.000 metrov pod ali v bližini petnajstih minut.

Rekordni čas je postavil izkušeni Mitja Krevs (14:39), ki je za tri sekunde prehitel Primoža Kobeta na drugem mestu (14:42), tretje mesto je zasedel 19-letni Matija Rizmal, ki je s časom 14:51 postal prvi starejši mladinski državni rekorder na tej razdalji.

Rok Puhar, ki je po podatkih Atletske zveze Slovenije nekaj časa vodil in je veljal za enega izmed glavnih favoritov za zmago, je odstopil približno na četrtem kilometru.

Krevs je po tekmi povedal, da so štartali zelo hitro, šele po prvem kilometru se je tempo nekoliko umiril. "Puhar je bil spredaj, sledili pa smo mu Kobe, Rizmal in jaz. Skupaj smo tekli do približno 3,5 kilometra, ko je Kobe naredil spremembo in le še jaz sem mu lahko sledil. Približno 250 metrov pred ciljem sem sam potegnil in si pritekel zmago. Ker trenutno še ni napovedanih tekem na daljših razdaljah, sem nekoliko več delal tudi na hitrosti, kar se je danes poznalo. Je bilo pa na prvi tekmi po daljšem času malo več treme, saj nismo v tekmovalnem ritmu. Tekma je bila nekaj posebnega, konkurenca je bila močna, saj se toliko dobrih tekačev redko nabere skupaj. Za vse bi bilo več takih tekem dobrodošlih," je novi državni rekorder povedal za uradno stran AZS.