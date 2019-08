Po uvodnem dnevu na vrhu Nemci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčija vodi po prvem od treh dni atletskega ekipnega evropskega prvenstva v superligi, ki se je začela v Bydgoszczu. S 24 točkami so Nemci pred gostiteljico Poljsko (19), tretja je Finska (16). Slovenija bo v soboto in nedeljo nastopala v drugi ligi in se želi v Varaždinu z zmago uvrstiti v prvo ligo.