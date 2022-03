Miran Videtič: Dan dolgih nožev in zaprtih oči

Zadeva Bojan Požar, ki se je, kot kažejo "prstni odtisi" vpletenih, odvila v režiji posameznikov iz sodniških, odvetniških in političnih vrst, ki so seveda tesno povezani, in kjer so ti gangsterji do konca volitev želeli utišati zoprnega medijskega šampiona, ki ne "pošilja vprašanj vnaprej", na kar je gospoda vajena … Torej je ta zadeva pokazala vso bedo KUL opozicije, "političnih" nevladnih organizacij in večine novinarskega ceha.

Bil je to dan, ko so obmolknili samooklicani borci za svobodo govora, pravno državo in kot sami sebe nazivajo, žrtve sistema, ki si ne pustijo vzeti dostojanstva. Pa jim ga nihče ni jemal, pravzaprav so si ga vzeli kar sami. In če ne prej, ravno na včerajšnjem primeru Bojan Požar. Lahko smo videli celo malo "izdrkavanja"… Hitri prsti/kratka pamet "koristnih" Bandellija, Maksutija, kopice trolov na twiterju so nakazovali, da je "raženj" že pripravljen in da silno uživajo v težavah Požarja. Nič jih ni izučilo, da je v preteklosti "na prazno" raženj "laufal" že njihov politični izbranec, "Dončić", ki vsako jutro prebere časopis, alias, v dneh, ko se ne pretirava, znan kot Marjan Šarec.

Skratka, od tistih, od katerih se je pričakoval odziv, nismo dobili nič od nič.

Novinarji so na svojih dnevih pili in plesali ter delali načrte, kako "privatizirati" RTV SLO, nevladniki pisali/risali plakate za prihajajoče volitve in se 101. družili ob zvokih Jenula, opozicionaši pa verjetno računali, koliko člankov, analiz, komentarjev manj bo o njih na Požareportu, Planet TV, v teh 30 dneh, ko bo Požar v buksi.

Tu in tam, kot pravim, so hitri prsti zasrbeli Bandellija, ki je ob "muki" nekega človeka neizmerno užival. Mogoče se je celo ta dogodek zapilo v znanem domačem čebričku, kjer se svetlikajo zlate ketne okoli vratu in se peninca toči v potokih. Temperature so za kaj takega že primerne.

Včeraj sem dobil občutek, da če imamo v tej državi DNS in predsednico te skupinice, bi, ni hudič, lahko v tistih 80 letih imeli tudi skupino ljubiteljev 8. marca, dneva žena, ki bi jo vodil danes že pokojni Metod Trobec. Kdor se spomni, se spomni. Pametnemu dovolj!

No, približno tak ugled bi tisto društvo imelo, kot ga ima danes DNS, verjetno bi celo Metod Trobec povedal več v zaščito žensk, kot to premore predsednica DNS za novinarje, ki niso del tega njenega veselega rajanja. Pa še nekaj zna omenjena, izjemno dobro zna "biti tiho", ko medijski tajkuni čistijo bilance, na način, da odpuščajo novinarje oz. jih slabo plačujejo, pač tiste, ki ostanejo.

Nasmehe in zaščito nudi predvsem tistim, ki novinarstvo zamenjajo s pisarnicami v parlamentu, domačem ali evropskem. To je pač nova eksistenčna tržna niša propadajočega novinarskega poklica in DNS gre v korak s časom.

Če se vrnem na politiko, Tanja Fajon včeraj ni bila zaskrbljena, ne zmore vsega, ona pač skrbi za od režima "preganjanega" Blaža Zgago! Kdo bi ob tem še zmogel skrbeti za Bojana Požarja?! Alenka Bratušek, Luka Mesec in Marjan Šarec imajo drugačne probleme, jih razumem, štiriodstotni volilni prag ni mačji kašelj, pa tudi za razliko od Tanje niso ravno kandidati za mandatarstvo. O Golobovi Svobodi tukaj namenoma ne bom, verjetno se bo v kontekstu pripora za Požarja te dni o njem govorilo kar precej.

Nevladniki … Nika, Tea, Muki … Oni se z Bojanom ne ukvarjajo, oni so za mlade. Za interese "mladega" Milana Kučana, za interese "mladega župana Jankovića", za interese "mladega" Soroša/njegove odprte družbe, za interese "mladega" Putina in tako naprej. Bojan pač ne tala denarja iz javne sklede, kot novinar zagovarja transparentno porabo javnih sredstev. Oni pa ne zagovarjajo tistih, ki ne talajo. Jebiga, kapitalisti, kjer se tudi lizanje znamk dobro honorira. Važno, da navzven, s pestjo visoko v zrak, s polnimi usti pravičnosti "nategujejo" malega človeka, ki finančno krpa mesec z mescem.

Požar je novinarsko "zoprn" človek, vem, poznam ga dobro! Ampak sem vesel, da to svojo zoprnijo obrne v "grozo" korumpiranih politikov, direktorjev državnih podjetij, predstojnikov državnih institucij, političnih sodnikov in tožilcev. In zato je odlično, da bo del te predvolilne kampanje, da bo delal tisto kar najbolje zna … Pisal, govoril, opozarjal!

Mehurčkarji, vem, da je tako pisanje za vas bogokletno, ampak ko človek predre tisto membranico mehurčka, je svet lahko lepši! Sicer s kakšnim dinarjem manj v žepu, ampak s čistim obrazom!

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.