Romi so pri zdravstveni oskrbi prikrajšani

V evropskem prostoru romska skupnost na področju zdravja po mnenju predsednika Zveze Romov Slovenije Jožka Horvata Muca nima pozitivnih izkušenj. "Romi namreč še vedno živijo v neurejenih bivalnih razmerah, brez osnovnih življenjskih pogojev, pitne vode in elektrike. Vse to vpliva na slabe zdravstvene razmere," je poudaril na mednarodni konferenci.

Predsednik tudi Evropske romske zveze Horvat Muc je na današnji mednarodni romski konferenci v Ljubljani dodal, da bodo ob koncu poskušali najti odgovore in rešitve, predvsem v zdravstvu, ter dobre prakse, da jih prek evropskih poslancev in drugih prenesejo v evropski prostor.

Romi si ne morejo privoščiti zdravil, nekateri niso niti zavarovani

Tako kot je zdravstveni položaj romske etnične skupine težava v Sloveniji, je zdravstvo Romov tudi velika evropska težava, je opozoril evropski poslanec Igor Šoltes. Kot evropski poslanec se zavzema, da bi EU romsko problematiko obravnavala celostno, ne samo na dan Romov.

"Evropska statistika izraža skrb zbujajoče stanje, saj ena tretjina Romov v EU pravi, da zdravstvene težave omejujejo njihove dnevne aktivnosti in približno 20 odstotkov Romov ni vključenih v zdravstveno zavarovanje, več 60 odstotkov pa si jih ne more privoščiti zdravil, ki jih je treba dodatno plačati," je še opozoril in poudaril, da kar 80 odstotkov Romov v EU živi pod pragom revščine.

"Na ministrstvu za zdravje se zadnjih nekaj let ukvarjamo z romsko problematiko, predvsem prisluhnemo nevladnim organizacijam, ki delajo na tem področju, kajti zdravstveni sistem v Sloveniji je po zakonodaji za vse enak," je pojasnil podsekretar na ministrstvu za zdravje Damijan Jagodic in dodal, da je zdravstvena realnost precej drugačna.

Romi živijo v slabših bivalnih razmerah

Za Rome velja, da živijo manj let kot drugi, da pogosteje zbolijo in imajo več zdravstvenih potreb, je dejala predstojnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Murska Sobota Tatjana Krajnc-Nikolić.

"Vse se začne v nosečnosti in zgodnjem razvoju otroka. Že tu opažamo neenakost, saj Rominje manjkrat obiskujejo šole za starše in so manj opremljene z znanjem in možnostmi za zdrav začetek življenja," je opozorila in dodala, da je vzrok tega v slabših bivalnih razmerah.

Za zmanjševanje razlik v zdravju in socialne izključenosti so predstavili projekt Romska ženska: zdrava, enakopravna, odločna, ki izvaja aktivnosti in programe, s katerimi Rominjam svetujejo o ginekoloških zadevah ter pravno-socialnih pravicah. V okviru projekta Zdravje: dostopnost za vse pa izvajajo zdravstveno vzgojne delavnice v romskih naseljih.

Foto: STA

Konferenco o zdravstvenem položaju Romov v Evropi in tisoči obletnici prihoda Romov v Evropo so organizirali Evropska romska zveza, Zveza Romov Slovenije in Romani Union Murska Sobota.

Marcel Courthiade z nacionalnega inštituta za vzhodne jezike in civilizacijo je spomnil na boj proti diskriminaciji Romov v Evropi. "Dokler bodo v Evropi menili, da so Romi breme za družbo, kriminalci, umazani, paraziti, čeprav jih imajo tudi za žrtve, nam ne moremo uspe v nobenem boju proti diskriminaciji," je prepričan. Ob tem je predstavil tisočletno zgodovino Romov, ki so prišli iz Indije.