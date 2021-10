Začenja se nova sezona finančnih poročil in nova priložnost trgovanja s cenami delnic svetovnih podjetij

Oglasno sporočilo

Kot vsako leto se sezona finančnega poročanja začne v začetku oktobra, ko velika svetovna podjetja objavijo rezultate svojega poslovanja v prejšnjem četrtletju. Velikani, kot so Goldman Sachs, JP Morgan in Bank of America, so prvi objavili svoje rezultate.

Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako trgovati s ceno delnic na spletni borzi (t. i. finančna pogodba za razliko, angl. CFD), ali preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s cenami delnic. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Medtem ko številni analitiki napovedujejo še eno izredno uspešno sezono, investicijske banke, kot je Goldman Sachs, opozarjajo, da bi lahko visoke ocene in težave v dobavni verigi vplivale na prihodnja gibanja cen nekaterih podjetij. Pravijo, da morajo trgovci izbirati delnice s tem podatkom v mislih.

Lažji način za oceno, katera podjetja bi lahko pokazala pozitivne poslovne rezultate, je sektor ali panoga, ki ji pripadajo.

Pametno je na primer razmisliti o podjetjih s področja naftne industrije, kot so Exxon, Chevron ali British Petroleum. Povpraševanje narašča, cena nafte pa se je povzpela nad 80 USD in se giblje okoli najvišje ravni od leta 2014. Naftne družbe imajo lahko koristi od višjih cen, zlasti med pomanjkanjem ponudbe.

Kar zadeva povpraševanje, rast števila potovanj po ublažitvi omejitev zvišuje cene goriva in nafte ter cene delnic letalskih prevoznikov, kot so IAG Airlines, American Airlines, Delta Air Lines in Lufthansa.

Panoge, ki bodo trpele zaradi težav v dobavni verigi, vključujejo trgovce na drobno in sektorje, ki uporabljajo čipe v svojih izdelkih. Svetovno pomanjkanje čipov pomeni, da bi bili proizvajalci električnih vozil lahko ranljivi, čeprav je Tesli v zadnjem mesecu kljub temu uspelo doseči rekordno število dostav. Po drugi strani je Bloomberg pred kratkim opozoril, da so pomanjkanje energije in visoke cene nafte pozitiven dejavnik za proizvajalce električnih avtomobilov, kot sta Nio in Tesla.

Kljub nevarnosti pred upadom v nekaterih sektorjih imajo trgovci z delnicami še veliko priložnosti.

Viri: Reuters, CNBC, Marketwatch

