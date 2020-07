Najboljša spletna banka pri nas: napreden, sodoben in cenejši bančni paket

Organizirane finance v sedanjosti so lep primer, kako lahko ublažimo nepredvidljive spremembe in z njimi povezane stroške, do katerih lahko pride. Urejene finance dolgoročno pomenijo varnejšo prihodnost brez večjega in predvsem nepotrebnega stresa. Z naprednimi bančnimi storitvami ter celostnimi digitalnimi storitvami za urejanje vsakodnevnih bančnih opravkov je poslovanje z banko dandanes veliko preprostejše kot nekoč. S pravim paketom pa še bolj sodobno, enostavno in ceneje.

Prvi korak za zdravo finančno stanje je ta, da svoj denar zaupamo verodostojni banki in naprednemu bančnemu paketu, ki se prilagaja nam ter utripu časa in ne obratno. Na poti ali od doma. Velika izbira bančnih produktov je danes tako bogata, da ni nobene potrebe po tem, da bi za bančne storitve plačevali več, kot je treba. V življenju je pač pomembno, da imamo ob strani banko, na katero se lahko zanesemo.

Nova KBM – v letošnji raziskavi E-laborata ocenjena kot banka z najboljšo spletno banko – s Paketom Komplet ponuja vrsto bančnih storitev, med drugimi tudi tiste, ki omogočajo preprosto digitalno poslovanje za najboljšo ceno. In največ vrednosti za vaš denar. Kakovost in konkurenčnost storitev ponudbe Nove KBM potrjuje tudi naziv Najugodnejša banka, ki so ga prejeli lani.

Najboljše stvari lahko uredimo kar od doma! Tako kot osnovne bančne opravke s Paketom Komplet – preprosto in povezano. Uporabite celostne digitalne bančne storitve in uživajte v najboljši vrednosti za najboljšo ceno.

Paket Komplet je osebni račun za vse, ki želijo z banko poslovati sodobno, preprosto in še ceneje. Gre za najcelovitejši bančni paket na trgu, ki omogoča sodobne digitalne storitve za urejanje vsakodnevnih bančnih opravkov brez dodatnih plačil.

Prilagojeno strankam in utripu časa

Nova KBM je že od nekdaj znana kot banka, ki se zna prilagoditi potrebam in zahtevam svojim strank. Dolgoletne izkušnje in napredek v tehnologiji sta bila glavna smernika pri sestavljanju Paketa Komplet, ki ponuja tiste ugodnosti, ki jih potrebujete za ugodno in brezskrbno bančno poslovanje.

Nove stranke lahko prve tri mesece Paket Komplet uporabljajo brezplačno, nato je cena le 4,99 evra. V kompletu z gotovinskim kreditom Naprej pa je cena Paketa Komplet prvo leto le 2,99 evra. Paket Komplet danes uporablja že več kot sto tisoč zadovoljnih uporabnikov.

Paket Komplet med drugim vključuje: Hitro aktivacijo spletne in mobilne banke brez obiska poslovalnice. Neomejeno uporabo spletne in mobilne banke. Neomejeno število nenujnih plačil do 50 tisoč evrov. Izredni limit na osebnem računu do 8.500 evrov brez stroškov odobritve. Nižja obrestna mera za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke. Varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico VISA (za imetnika). Vodenje osebnega računa z debetno kartico VISA. Obveščanje o poslovanju na vašem osebnem računu.

Vas zanima Paket Komplet? Sklenitev je preprosta.

Komitenti NKBM lahko Paket Komplet sklenete tudi brez obiska poslovalnice. Kliknite na "Zanima me", oddajte svoje podatke in z vami bodo stopili v stik v najkrajšem možnem času.

Na Paket Komplet lahko povsem preprosto in hitro prestopite tudi komitenti drugih bank, saj bodo ob vaši privolitvi celoten postopek zamenjave uredili v banki. S prehodom na Novo KBM pa ne boste pridobili zgolj možnosti za uporabo Paketa Komplet, temveč boste pridobili tudi najdostopnejšo bančno mrežo v državi. Nova KBM ima namreč najbolj razširjeno bančno mrežo v Sloveniji, saj lahko komitenti Nove KBM bančne storitve opravijo v bančnih poslovalnicah banke, specializiranih bančnih okencih na izbranih poštah, na vseh poštah v Sloveniji ter v spletni in mobilni banki.

Nova KBM ima v svoji ponudbi zelo široko paleto bančno-finančnih storitev. Paket komplet združuje oboje – cenovno ugodnost in napredno, najboljšo spletno banko.

Pri vodenju osebnih financ pa je poleg izbire ustreznega bančnega paketa ključno tudi, da upoštevamo vsaj nekaj načel. Kako si lahko pri tem pomagati sami in kako vam lahko Paket Komplet pomaga olajšati vsakdan, pa pišemo v naslednjih vrsticah. Z organiziranostjo in načrtovanjem osebnih financ v sedanjosti lahko vplivamo na boljšo prihodnost, da bo ta bolj obvladljiva.

1. Preglednost finančnega toka

Da bi si lažje uredili svojo mesečno porabo finančnih sredstev, je pomembno, da si vodimo lastno statistiko prihodkov in odhodkov ter tako poiščemo možnosti za dodatne prihranke. Če nimate občutka za to, kam gre večina vašega denarja, posvetite dodaten čas analizi svojih izdatkov, torej refleksiji pretekle potrošnje. Še bolje – stvari si pričnite zapisovati.

Potrošnjo ločite na glavne kategorije, za katere je namenjen vaš finančni tok. Če vam prihodki to omogočajo, si določite tudi minimalni mesečni znesek, ki ga boste namenili za varčevanje. Pri tem nam lahko pomaga mobilna oziroma spletna banka, ki jo znotraj Paketa Komplet ponuja Nova KBM.

2. Prihranek in varčevanje

Varčevanje se prične že pri majhnih vsakodnevnih opravkih, ki ne vplivajo nujno na kakovost vašega življenja. Hrana in zdrava živila so resda naše gorivo in motor, pa vendar v isti sapi ravno na tem področju denar zaradi nepremišljenih nakupov hitro spolzi iz denarnice. Z majhnimi ukrepi in ne prevelikim trudom bi lahko že pri hrani in pijači prihranili nekaj deset ali celo sto evrov na mesec, kar pa na letni ravni pomeni že krajše počitnice. Veliko lahko prihranite tudi s preudarnostjo pri nakupovanju modne garderobe ali izbiri rekreacije, ki jo sploh v poletnih mesecih toliko lažje prenesete na prosto. Brez dvoma – zdrava športna dejavnost je lahko tudi varčna.

Paketa Komplet boste lahko prihranili kar nekaj denarja, prve tri mesece ga lahko preizkušate brezplačno, nato pa boste zanj plačevali zgolj 4,99 evra mesečno. Z izbiroboste lahko prihranili kar nekaj denarja, prve tri mesece ga lahko preizkušate brezplačno, nato pa boste zanj plačevali zgolj 4,99 evra mesečno.

Paket Komplet je osebni paketni račun za vse, ki želijo z banko poslovati sodobno, preprosto in še ceneje.

3. Brez negativnih presenečenj

Dodatne prihranke lahko ustvarite tudi zato, ker bodo provizije pri plačilu položnic ter provizije za dvige gotovine na bankomatih znotraj EU postale zgodovina. Pri Paketu Komplet jih namreč ni. Paket Komplet bo prav prišel tudi vsem tistim, ki radi nakupujete prek spleta. S spletno in mobilno banko boste namreč lahko opravili neomejeno število plačil do vrednosti 50 tisoč evrov v vseh državah Evropske unije z evri. Prav tako ne boste imeli nobenih stroškov pri uporabi varnostnega elementa za opravljanje spletnih ali mobilnih transakcij.

4. Predvidevanje nepredvidljivega

V življenju lahko kaj hitro pride do nepredvidljivih in stresnih dogodkov, na katere posamezniki nimamo vpliva. Nepredvidljivi stroški vam s Paketom Komplet ne bodo več povzročali tolikšnih skrbi, saj vam omogoča tudi izredni limit na računu do kar 8.500 evrov brez stroškov odobritve. Paket Komplet pa bo dodatne ugodnosti prinesel tudi tistim, ki potrebujete gotovinski kredit in nižjo obrestno mero za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke.