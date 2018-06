Volitve so mimo, cene bencina se dvigajo

Poln 50-litrski rezervoar bencina bo stal 68,15 evra oziroma 60 centov več, rezervoar dizla pa 65,5 evra oziroma 70 centov več. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba od polnoči dalje odšteti 1,363 evra, za liter dizla pa 1,310 evra.

Regulirani pogonski gorivi, dizel in neosvinčeni 95-oktanski bencin, sta s podražitvijo dosegli novi najvišji ravni po novembru 2014 oziroma po juliju 2015.

Naftni trgovci sicer cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.