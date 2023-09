V enem letu bodo dobili 200 tisoč novih brezposelnih

Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo letos skrčil za 0,6 odstotka, v najnovejši napovedi ocenjujejo vodilni nemški ekonomski inštituti. Spomladi so pričakovali, da se bo BDP okrepil za 0,3 odstotka. Glavni razlog za takšno spremembo napovedi je ocena, da industrija in zasebna potrošnja okrevata počasneje, kot so prvotno pričakovali.

Izrazita rast cen energije leta 2022 je ustavila gospodarsko okrevanje po pandemiji covid-19. Inflacija cen življenjskih potrebščin, ki je bila že v porastu, je presegla osem odstotkov. "To jemlje kupno moč zasebnim gospodinjstvom. Ključne obrestne mere so se zvišale za dobre štiri odstotne točke, kar je prizadelo predvsem gradbeništvo," so ob objavi najnovejšega poročila zapisali pri münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo, ki je pri pripravi napovedi sodeloval z inštituti DIW iz Berlina, IfW iz Kiela, IWH iz Halleja in RWI iz Essna.

"Najpomembnejši razlog za to spremembo je, da industrija in zasebna potrošnja okrevata počasneje, kot smo pričakovali spomladi," je pojasnil vodja oddelka za makroekonomijo na halskem inštitutu Oliver Holtemöller. Gospodarsko razpoloženje v Nemčiji se je v zadnjem času ponovno poslabšalo, tudi na račun povečane politične negotovosti. Gospodarski kazalniki kažejo, da je proizvodnja v tretjem letošnjem četrtletju ponovno opazno upadla.

Pričakovati je, da se bo padec proizvodnje do konca leta umiril

Rasti cen so medtem sledile rasti plač, znižale so se cene energentov, izvozniki pa so višje stroške delno prenesli nase, tako da se kupna moč vrača. Pričakovati je, da se bo padec proizvodnje zato do konca leta umiril, stopnja zasedenosti proizvodnih zmogljivosti pa se bo v prihodnje spet povečevala, ugotavljajo inštituti.

Število brezposelnih se bo po napovedih inštitutov letos povečalo na 2,6 milijona, lani jih je bilo okoli 2,4 milijona. Manjši padec števila brezposelnih pričakujejo prihodnje leto. Kot so v sporočilu zapisali pri Ifu, naj bi stopnja inflacije letos dosegla 6,1 odstotka, potem ko je bila lani pri 6,9 odstotka. Prihodnje leto naj bi se še znižala. Inštituti tako za leto 2024 pričakujejo 2,6-odstotno inflacijo.

Prihodnje leto naj bi se nemški BDP okrepil za 1,3 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj, kot so ekonomski inštituti napovedovali spomladi.