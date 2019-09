Slovenski delodajalci z eno najmočnejših zaposlitvenih napovedi

Živahne zaposlitvene namere za zadnje četrtletje so posledica najmočnejših zaposlitvenih napovedi v panogah rudarstva in kamnin ter javnega sektorja in socialnih storitev od začetka izvajanja raziskave pred devetimi leti, so sporočili iz Manpowerja. Četrtletna primerjava sicer kaže na upad zaposlitvenih možnosti za dve odstotni točki, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa napoved ostaja nespremenjena.

Najmočnejše zaposlitvene namere pričakujejo delodajalci v proizvodni panogi, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +22 odstotkov. Gledano po regijah, najmočnejši zaposlitveni utrip v državi pričakujejo delodajalci v severovzhodni regiji z neto napovedjo zaposlovanja +18 odstotkov, kar že drugo zaporedno četrtletje predstavlja najboljši rezultat od začetka izvajanja raziskave.

Najbolj bodo zaposlovala srednje velika podjetja

Najmočnejše zaposlitvene namere imajo delodajalci v skupini srednjih podjetij (+27 odstotkov), medtem ko delodajalci v skupini malih podjetij (+21 odstotkov) poročajo o najmočnejši napovedi zaposlovanja od začetka izvajanja raziskave v državi.

"Kljub temu se moramo zavedati, da se številna prosta delovna mesta ne zapolnijo pravočasno, kar je pogosto posledica razhajanj med zahtevami delodajalcev in pričakovanji iskalcev zaposlitve. Prav to vrzel navadno ustvarjajo odstopanja od iskanih veščin ali želenega plačila kot tudi demografski premiki okoli nas," je ocenil regionalni vodja Manpower Slovenija Aleksandar Hangimana.

Največ iščejo delavce za proizvodnjo

Panožni podatki razkrivajo, da najživahnejše zaposlitvene namere beležijo delodajalci v proizvodni panogi, kjer neto napoved znaša +22 odstotkov. Solidne so tudi napovedi delodajalcev v gradbeništvu, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +21 odstotkov. V panogi rudarstva in kamnin (+20 odstotkov) ter javnega sektorja in socialnih storitev (+19 odstotkov) pa delodajalci napovedujejo, da bo zaposlitveni utrip v obdobju prihodnjih treh mesecev najmočnejši, odkar se v Sloveniji izvaja raziskava.

O najšibkejših možnostih zaposlovanja poročajo delodajalci v panogah kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter gostinstva in hotelirstva. Za obe navedeni panogi neto napoved zaposlovanja znaša +13 odstotkov.

ManpowerGroup napoved zaposlitvenih namer za četrto četrtletje zajema intervjuje z več kot 59.000 delodajalci iz 44 držav. Delodajalci v 43 od skupaj 44 državah po svetu poročajo, da bodo v obdobju od oktobra do decembra 2019 zaposlovali, v eni državi pa delodajalci sprememb v zaposlitvenih možnostih ne pričakujejo. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci na Japonskem, Tajvanu, ZDA, Indiji in Grčiji, medtem ko o najšibkejših napovedih zaposlovanja poročajo delodajalci v Španiji, na Češkem, v Argentini, Kostariki in Švici.