Rotnik poravnal 1,5 milijona evrov davka zaradi nepojasnjenega premoženja

Nekdanji direktor Termoelektrane Šoštanj (Teš) Uroš Rotnik je poravnal dobrih 1,5 milijona evrov dolga do Finančne uprave (Furs), ki ga je dodatno obdavčila zaradi nepojasnjenega izvora premoženja. To pomeni, da ga ni več na seznamu davčnih dolžnikov, je po neuradnih informacijah poročala POP TV.

Davčni pregled pri Rotniku je stekel konec leta 2012. Inšpektorji so pregledali njegovo poslovanje med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2011, kar se delno prekriva z njegovim zaključkom vodenja Teša. Pri tem so odkrili za 3,9 milijona evrov nepojasnjenega premoženja in mu leta 2014 odredili plačilo dodatnega davka.

Rotnik je tedaj povedal, da mu denarja ne morejo pobrati, saj da ga nima. Zadeva se je preselila na sodišče in lani spomladi je upravno sodišče potrdilo ugotovitve Fursa ter mu odredilo plačilo zahtevanega zneska. V tistem času je bil direktor Komunalnega podjetja Velenje in zaradi sodbe upravnega sodišča so ga razrešili s položaja.