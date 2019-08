Pujsa Pepa bo dobila novega lastnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški izdelovalec igrač Hasbro namerava prevzeti studio Entertainment One, pod okriljem katerega med drugim nastaja priljubljena risanka Pujsa Pepa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Posel je vreden okoli štiri milijarde dolarjev

Transakcija bo izvedena v denarju, delničarji Entertainment One, katere delnice kotirajo na londonski borzi, pa bodo prejeli 5,60 funta oz. 6,86 dolarja za delnico, je v četrtek sporočil Hasbro. Za izvedbo prevzema bodo porabili posojilo, pridobljeno pri Bank of America Merrill Lynch.

"Prevzem visoko dobičkonosnih in tržno zanimivih znamk za predšolske otroke predstavlja priložnost za strateško rast družbe Hasbro," so zapisali v prevzemniku.

Delnice poskočile za 30 odstotkov

Prevzem je še en v vrsti nedavnih nakupov britanskih podjetij, ki so dodatno atraktivna v luči šibkega funta zaradi bojazni brexita brez dogovora. Delnice Entertainment One so danes na londonski borzi zjutraj poskočile za kar 30 odstotkov. Ker je cena trenutno nad tisto, ki jo ponuja Hasbro, vlagatelji morda pričakujejo rivalsko prevzemno ponudbo, še dodaja AFP.