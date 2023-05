Priložnost za nakup nepremičnine v neposredni bližini morja

V središču Kopra se bo na degradiranem območju nekdanjega zemljišča Ton City kmalu začela gradnja stanovanjske soseske Nova. Investitor, družba ELTA d.o.o., na treh hektarjih površine načrtuje gradnjo ozelenjene stanovanjske soseske, ki bo zgrajena v dveh fazah, vsebovala pa bo 508 stanovanj in 16 poslovnih prostorov v skupno osmih stolpičih. Predvidena velikost stanovanj se giblje med 42 in 120 m² površine.

Gradnjo prvega kareja stavb, ki obsega štiri atrijsko postavljene stolpiče, nameravajo začeti še letos. Prvi kare bo obsegal štiri atrijsko postavljene stolpiče, ki bodo obkrožali park z zelenimi sipinami, po zasnovi večkrat nagrajenega projektantskega studia ENOTA. Prvemu kareju bo sledil drugi, z enako postavitvijo in parkom, med obema karejema pa bo potekala ozelenjena promenada z urbanim trgom in storitvenimi prostori ter lokali, namenjenimi primarno stanovalcem in obiskovalcem soseske. Etažnost objektov bo P+5+M. Parkirišče bo v celoti urejeno v kletni etaži.

Foto: ELTA d.o.o.

"Poleg premišljene zasnove soseske NOVA je bilo poskrbljeno za funkcionalen tloris in orientacijo stanovanj, ki v kombinaciji z velikimi terasami in zasebnostjo zelenega mediteranskega vrta omogočajo neprimerljivo kakovost bivanja v središču Kopra. K temu zagotovo prispevajo svoj delež tudi neposredna bližina vsega, kar omogoča bolj zdravo, udobno in kakovostno življenje," je o novi koprski gradbeni pridobitvi povedal glavni projektant Milan Tomac.

Foto: ELTA d.o.o.

Zdravstveni dom, lekarna, trgovine in restavracije, vrtec, osnovna šola, gimnazija, gledališče, univerza, rekreacijske površine, naravni park Škocjanski zatok, sodišče in upravne ter administrativne storitve so dosegljivi peš v manj kot treh minutah, plaža pa v petih minutah hoje. Vse naštete lokacije boste lahko s kolesom dosegli že v dveh minutah. Lokacija soseske predstavlja tudi odlično izhodišče za pohodne ali kolesarske izlete po Istri.

Soseska NOVA je zasnovana kot energetsko varčna soseska, vsakemu stanovanju bo pripadla lastna toplotna črpalka. Prostorna mediteranska oaza z ozelenjenimi strehami in parkom bo v vročih poletnih mesecih ohlajala zrak in znižala porabo energije v stanovanjih ter omogočila preživljanje časa na prostem tudi v vročih poletnih dneh.

Foto: ELTA d.o.o.

Atriji bodo intenzivno ozelenjeni z mediteranskim rastlinjem, ki bo nudilo prijetno počutje, pozitivno vplivalo na zdravje ter omogočalo udobno in kakovostno bivanje, obenem pa bo varovalo okolje. Prepletene atrijske poti z ozelenjenimi sipinami bodo namenjene druženju stanovalcev soseske NOVA, brezskrbni otroški igri in umiku iz vsakdanje gneče v zeleno oazo. Na voljo bodo tudi rekreacijske in igralne površine za otroke in odrasle. Vse prometne in dostopne povezave so zasnovane zunaj stanovanjskih površin in mediteranske oaze. Zelene površine bodo namakane z deževnico iz namenskih podzemnih zbiralnikov. Celotna površina ozelenjenih atrijev bo namenjena stanovalcem soseske NOVA.

Foto: ELTA d.o.o.

Mestno življenje s pridihom narave

Bližina starega mestnega jedra na eni strani omogoča dostopnost vseh ustanov, na drugi strani lokacija soseske nudi tudi veliko možnosti za uživanje v naravi in rekreacijo ter zaradi bližine vseh pomembnejših trgovin tudi za nakupovanje. Na južni strani objekta bo trg z več funkcijskimi površinami in gostinskimi lokali, ki bo namenjen predvsem uporabi stanovalcev soseske NOVA.

V neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura (oddaljenost v minutah hoje): trgovine (1'), osnovna šola (3'), vrtec (1'), glavna avtobusna in železniška postaja (5'), plaže (7'), lekarna (3'), športni objekti (5'), rekreacijske površine (2'), zdravstvene ustanove (1'), kulinarična ponudba (2') in drugo.

Foto: ELTA d.o.o.

Soseska NOVA je naložba podjetja ELTA d. o. o., ki je že več kot tri desetletja znano domačinom kot telekomunikacijski operater. Pretekla tri leta je ELTA skupaj s projektantskim podjetjem ENOTA načrtovala revitalizacijo degradiranega območja Ton City na način, da na njem postavi stanovanjsko sosesko NOVA.

Predstavnik investitorja ELTA d. o. o., direktor Aco Kabanica, je povedal, da so v fazi čakanja na izdajo gradbenega dovoljenja: "Začetek del načrtujemo že septembra letos, upoštevajoč skorajšnjo izdajo gradbenega dovoljenja. Veselimo se dneva, ko bomo Koprčani končno lahko uživali na tem območju, ki je vrsto let kazilo obraz mesta."

Notranjost stanovanj:

Po njegovih besedah bodo prvi kare z 256 stanovanji gradili fazno – tako da bodo prva stanovanja predana v uporabo čez 18 mesecev, vseh 256 stanovanj iz prvega kareja pa najpozneje v roku 24 mesecev. Spregovoril je tudi o predvidenih cenah: "Načrtovana prodajna cena, upoštevajoč trenutne stroške izgradnje, znaša 3.200 EUR/m² brez DDV oziroma 3.500 EUR/m² z 9,5 % DDV."

Podpis predpogodb in pogodb za nakup stanovanj bo mogoč po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Trenutno se zainteresirani vpisujejo na čakalni seznam, na podlagi katerega bodo vabljeni k podpisu pogodbe.