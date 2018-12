Prikaz nasprotnih dejstev: Sava na predlog SDH v dokapitalizacijo za 2,7 milijona evrov

»SIOL.net je v petek, 14. 12. 2018, objavil novico z naslovom »Sava na predlog SDH v dokapitalizacijo za 2,7 milijona evrov«, v kateri med drugim navaja »Nasprotni predlog so podprli vsi prisotni delničarji, skupno 95,08 odstotka kapitala, kaže zapisnik skupščine, objavljen na spletni strani Ajpesa.« in »Sklep so podprli delničarji York Global Finance Offshore (42,9 odstotka delnic), Kapitalska družba (27,8 odstotka), SDH (18,5 odstotka), pokojninski sklad Skupne pokojninske družbe (3,0 odstotka), Zavarovalnica Triglav (2,6 odstotka), družba Skupna (0,2 odstotka), Jakob Finžgar (0,03 odstotka) in Vseslovensko združenje malih delničarjev (0,0002 odstotka).«

Navedba, da so nasprotni predlog o dokapitalizaciji družbe Sava, d.d., podprli vsi prisotni delničarji oz. da ga je podprlo tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev (v nadaljevanju VZMD), ne drži. VZMD se je namreč ob glasovanju o dokapitalizaciji Save – s katero naj bi delničarji zagotovili sredstva za prevzem družbe Hoteli Bernardin, d.d. – vzdržal glasovanja. Omenjeno dejstvo je pomembno, ker je VZMD ob objavi Savine Prevzemne ponudbe, male delničarje Hotelov Bernardin z dopisi povabil k povezovanju v okviru Delničarskega sporazuma oz. programa »Delniška OPORA« pri VZMD ter jih opozoril, da ponujenih pičlih 1,26 € za delnico, še zdaleč ne odraža dejanske vrednosti družbe Hoteli Bernardin. Vabilu in prizadevanjem VZMD se je doslej pridružilo 91 delničarjev oz. 62.192 delnic Hotelov Bernardin, pričakuje pa se še izdatnejši odziv in tudi zato je toliko bolj pomemben ustrezen prikaz dejstev oz. dejanskega stanja in ravnanj VZMD.

VZMD se je glasovanja o dokapitalizaciji vzdržal, ker ni želel ovirati načrtov družbe Sava oz. Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), ki je podal sprejeti nasprotni predlog o okvirih dokapitalizacije (torej večinskih lastnikov) - hkrati pa računa, da utegne Sava kot prevzemnik Hotelov Bernardin ponuditi ustreznejše pogoje za izstop malih delničarjev iz družbe. Za pošteno ceno oz. odpravnino za delnice Hotelov Bernardin si bo namreč VZMD prizadeval tudi v nadaljnjih postopkih – toliko lažje zdaj, ko prevzemnik ni uspel doseči 90 % v lastništvu in torej ne bo mogel izpeljati iztisnitve malih delničarjev po pičli prevzemni ceni.«

Matevž Tratar

Generalni sekretar VZMD