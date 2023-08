Prihajajo nove cene goriva. Kaj nas čaka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Foto: Gregor Pavšič

Ob predpostavki, da vlada ne poseže v trošarine oziroma druge dajatve, kot je to storila pred tednom in pol, se bosta tako dizel kot bencin v torek nekoliko podražila, poročajo Finance.

Evro je v primerjavi z dolarjem izgubil približno odstotek, kar je po izračunih časnika Finance med razlogi za pričakovano rast maloprodajne regulirane cene bencina. Pričakujejo, da bo v torek cena bencina, ki zdaj stane 1,511 evra, znašala nekaj več kot 1,52 evra.

Na mednarodnih trgih se medtem nadaljuje rast cen dizla. Če pri tem upoštevamo še padec evra, na Financah pričakujejo, da bo v torek liter stal približno 1,575 evra, torej približno dva centa več kot sedaj (1,558 evra).

Izračun je narejen ob predpostavki, da vlada ne poseže v trošarine oziroma druge dajatve, kot je to storila pred tednom in pol. Po vladnem posegu v trošarine so namreč regulirane cene pogonskih goriv takrat ostale nespremenjene. Za liter bencina je tako trenutno treba odšteti 1,511 evra, za liter dizla pa 1,558 evra. Kurilno olje se je medtem podražilo za 1,4 centa na 1,144 evra za liter.