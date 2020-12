Pravila in pogoji sodelovanja v zbiranju prijav za predstavitev osebnega računa in paketov pri Novi KBM

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v zbiranju prijav za predstavitev osebnega računa in paketov pri Novi KBM.

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Nova KBM, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (soorganizator), z namenom promocije za podjetje Nova KBM organizirata zbiranje prijav za predstavitev osebnega računa in paketov pri Novi KBM (v nadaljevanju zbiranje prijav), ki bo potekala od 7.12.2020 do vključno 14.12.2020. Zbiranje prijav poteka na mediju Siol.net in spletni strani https://www.nkbm.si/.

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje pri zbiranju prijav.

Pri zbiranju prijav lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje pri zbiranju prijav.

Pri zbiranju prijav ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenim v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo tega zbiranja prijav.

S prijavo k zbiranju prijav udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja pri zbiranju prijav in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko pri zbiranju prijav sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v zbiranju prijav tako, da:

izpolni obrazec,

se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem pri zbiranju prijav se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, mobilni telefon in e-naslov (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci zbiranja prijav navedejo v prijavi k zbiranju prijav, posredujejo soorganizatorju in organizatorju za namen izvedbe zbiranja prijav za predstavitev predstavitve osebnega računa in paketov ter njihovih lastnosti v Novi KBM.

Pri zbiranju prijav se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Zbiranje prijav

Pri zbiranju prijav sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja zbiranja prijav pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, mobilni telefon, e-poštni naslov, kraj bivanja. Vsak udeleženec prejme povabilo na predstavitev osebnega računa in paketov pri Novi KBM.

Pri zbiranju prijav se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice.

Za izvedbo zbiranja prijav in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem pri zbiranju prijav udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval soorganizatorju in organizatorju pri tem zbiranju prijav uporabljajo za izvedbo zbiranja prijav.

V skladu s soglasjem, pridobljenim od udeleženca, soorganizator dobi soglasje za vključitev udeležencev tega zbiranja prijav v bazo za splošna obvestila in prilagojeno ponudbo Skupine Nove KBM in njenih pogodbenih partnerjev (navedenih na www.nkbm.si/vop), ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte in soglaša z obdelavo podatkov s strani soorganizatorja, podanih ob prijavi k zbiranju prijav za vse načine trženja (splošne, aktualne in posebne ponudbe, novice, vabila na prireditve, obvestila o nagradnih igrah, ugodnosti, ankete itd.), prilagajanje ponudb mojim potrebam in obveščanje preko navadne pošte, telefona, e-pošte, SMS, digitalni kanali- Bank@net itd.). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Vaše pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani banke ter v poslovalnicah Nove KBM. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec prekličete prek elektronske pošte info@nkbm.si

Soorganizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka zbiranja prijav.

Organizator bo po zaključku zbiranja prijav izbrisal vse osebne podatke.

Organizator in soorganizatorja zbiranja prijav se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja ali soorganizatorja obdeluje njun pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja ali soorganizatorja.

Končne določbe

Organizator zbiranja prijav ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju zbiranja prijav. Organizator zbiranju prijav ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem zbiranja prijav sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z zbiranjem prijav in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem zbiranjem prijav ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator zbiranja prijav lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo zbiranja prijav, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila zbiranja prijav so dostopna na spletni strani siol.net.