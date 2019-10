Poslovna darila, ki so navdušila tudi dalajlamo in Nelsona Mandelo

Podjetja se vsako leto srečujejo z večno dilemo, kaj podariti za poslovno darilo, ki bi izražalo unikatnost, tradicijo in pridih domačnosti. Če bi se svojim poslovnim partnerjem radi zahvalili z darili, ki so navdušila dalajlamo , Nelsona Mandelo , Luciana Pavarottija in celo Papeža Janeza Pavla II. , se pravi naslov za vas skriva v srcu Slovenj Gradca.

Perger 1757 - poslovna darila s tradicijo

Deveta generacija družine Perger v osrčju Slovenj Gradca že od leta 1757 ohranja in razvija bogato medičarsko, lectarsko in svečarsko dediščino, ki je ime družine in z njo Slovenije ponesla v vse štiri smeri neba.

Družinske skrivnosti izdelovanja izdelkov iz medu in satja so stare že 262 let. V teh letih so z upoštevanjem slovenske kulturne dediščine razvili tudi številne druge izdelke iz naravnih sestavin, ki jih odlikujeta ročna izdelava in izrazit osebni pečat.

"Skozi vsa leta je bila naša glavna skrb ohranjanje družinskih vrednot, ki jih živimo in se kažejo tudi v naših izdelkih. Poleg ljubezni do dela je ključno izpostaviti skrb za naravo, ki je pravzaprav osnova za izdelavo vseh naših izdelkov, bodisi ko gre za naše medenjake, ki so dobili prvo nagrado v mestu medenjakov Nürnbergu, naravne bio bonbone ali pa svetovno znane energetske sveče, ki smo jih razvili v sodelovanju z Oskarjem Kogojem," pove Lucian Perger, direktor podjetja Perger 1757.

Kakšna poslovna darila podjetja najbolj iščejo?

Lucian Perger: "Pri nas posebno pozornost posvečamo podjetjem, ki so ponosna na to, od kod prihajajo, in želijo, da njihovi poslovni partnerji Slovenijo zaznajo z vsemi čuti. Slovenija je dežela medu, zato so naša posebnost izdelki, katerih osnova sta med in čebelji vosek."

"Med najbolj priljubljenimi so različni personalizirani darilni seti, ki jih popolnoma prilagodimo individualnim željam. Stranka tako sama izbere skrbno pripravljene dobrote, ki jih želi dodati v paket - izbira med različnimi velikostmi in oblikami izdelkov z dodatki personaliziranih sporočil ali limited edition izvedb, mi pa jih oblečemo v prestižno embalažo, ki nosi logotip podjetja."

"V darilnih paketih se največkrat znajdejo ročno narejeni medenjaki, ki jih še danes izdelujemo po edinstvenih postopkih izdelave iz leta 1757.

Izjemno priljubljena so tudi naša lectova srca, ki jih na tradicionalen način pripravljamo že devet generacij in spadajo med simbole slovenske kulturne dediščine.

Tudi bio bonboni so prava uspešnica, saj so poleg izvrstnega okusa slajeni z medom in niso narejeni iz želatine, želirno sredstvo namreč naredimo iz citrusov.

Ne gre zanemariti niti priljubljenosti medenih likerjev in medene penine, ki navdušijo še tako zahtevne okuse, ter posebnih energetskih sveč za vse, ki iščejo trenutke sprostitve."

"Če se malce pošalim, lahko rečem, da z nakupom poslovnega darila Perger ne podarite le izdelka najvišje kakovosti, ampak podarite posebno zgodbo, s katero se lahko poistovetite tudi vi, saj ste drugačni in boljši ter vas ni strah izstopati iz povprečja," še pove Lucian.

S katerimi vodilnimi podjetji ste že sodelovali?

Lucian Perger: "Naša poslovna darila so v dar izročile državne protokolarne službe ter številna priznana tuja in slovenska podjetja, kot so Lufthansa, letalska družba Emirates, Daimler, NLB, OUTFIT 7, HSE, Hödlmayr. V znani odvetniški pisarni se celo šalijo, da ne vedo, ali se stranke vračajo zaradi njih ali zaradi Pergerjevih medenjakov."

"Za naša poslovna darila se odločajo podjetja, ki želijo podariti pristno slovensko s poudarkom na tradiciji. Vsaka podrobnost naših ročnih izdelkov je skrbno premišljena, zato so naše dobrote darila domačnosti, pristnosti in nosijo celo pečat slovenske kulturne dediščine. So darila z zgodbo, ki jo pišemo že vse od leta 1757."

Kaj pa o nas pravijo naše zadovoljne stranke?

EKSKLUZIVNI MEDENJAK - ANGELSKO KRILO ESTETIKA NOBILIS, DR. ONIŠAK

"V estetiki Nobilis smo predani lepoti. Ideja je bila poslovnim partnerjem podariti edinstven izdelek, ki bo ponazarjal vrhunsko kakovost, edinstvenost in lepoto.

Podjetje Perger je za nas pripravilo edinstven medenjak v obliki angelskega krila, narejen iz najbolj kvalitetnih ekoloških sestavin in izključno iz prekmurskega medu. Prevlečen s 24-karatnimi zlatimi lističi je navdušil naše poslovne partnerje."

PREMIUM MEDENJAKI - KO-SI

"V podjetju KO-SI skrbimo za zdravo in dobro počutje naših strank, kar izraža tudi naš slogan Samo najboljše, kar ponuja narava. Skupaj s podjetjem Perger smo zasnovali vrhunske medenjake s tradicionalnimi slovenskimi zelišči, matičnim mlečkom in cvetnim prahom. Za piko na i smo jih obogatili s kokosom, temeljno sestavino našega podjetja, ter s poslovnimi darili presenetili naše poslovne partnerje."

BIO BONBONI V PERSONALIZIRANI EMBALAŽI - SPAGO D. O. O.

"V Spagu podjetjem pomagamo pridobivati in ohranjati stranke. Verjamemo, da sta moč vezi med ljudmi in natančno zastavljen cilj osnova za dobre rezultate, kar ponazarja tudi naš logotip - tarča.

Podjetje Perger je posebej za nas izdelalo naravne bonbone iz najboljših ekoloških sestavin, brez želatine, glutena in laktoze v obliki tarče. Navdušili so nas in naše partnerje!"