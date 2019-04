Pametno orodje, ki poveča vašo konkurenčnost na trgu

Oglasno sporočilo

Kakovostni podatki so ključni za uspešen marketinški in prodajni nagovor ter predstavljajo ključ za optimalne trženjske rezultate. Prav v ta namen je nastalo novo orodje BIZIsmart, ki zagotavlja pametno in preprosto obdelavo podatkov.

Iskanje inovativnih orodij, ki se spogledujejo s prihodnostjo, je bistvenega pomena tako z vidika konkurenčnosti kot pri iskanju rešitev, ki bi konkretno izboljšale potenciale podjetja na trgu.

Ko se podatki monetizirajo

Velika količina podatkov je prednost, seveda kadar jih znamo razumeti in nam povedo več o naših kupcih.

Takrat podatki dobijo dodano vrednost in pripomorejo k lažjemu doseganju naših prodajnih ciljev.

Prav kakovostni podatki so tisti, ki bodo vaše podjetje naredili bolj konkurenčno. Glede na to, da nam številna digitalna orodja omogočajo pridobivanje velikega števila podatkov, pa se je treba zavedati, da goli podatki niso dovolj, če jih ne znamo ustrezno analizirati. Pri tem nam pomagajo pametna orodja, ki nam bodo omogočajo enostaven in hiter dostop do pravih oziroma referenčnih podatkov. Takšno orodje nove generacije je BIZIsmart.

Orodje, ki vam bo sestavilo personalizirano adremo

Neskončen seznam podatkov oziroma kontaktov nima nobene vrednosti, če ni prilagojen našemu podjetju, naši ciljni skupini ter ne nazadnje produktu ali storitvi, ki jo ponujamo na trgu.

Orodje BIZIsmart bo integriralo vaše podatke in finančne podatke iz Poslovnega asistenta bizi.si. Iz teh združenih podatkov bo izluščilo tiste, ki so za vaše podjetje referenčni, pametno bo predvidelo, katera podjetja morate nagovarjati in kje imate največ potenciala. Pametno bo sestavilo trženjsko adremo, ki bo dejansko služila svojemu namenu. BIZIsmart bo profiliral kontakte do te mere, da boste dobili kakovostne podatke za nadaljnjo trženjsko obdelavo. Sam sistem omogoča tudi poljubno uporabniško "ponderiranje" zahtev oziroma kriterije profilacije, prav tako je sistem samoučeč.

Komu je namenjeno orodje BIZIsmart? BIZIsmart je namenjen vsem podjetjem, ki iščejo vedno nove načine obdelave kontaktov za svoje prodajne (tržne) aktivnosti in se hkrati zavedajo pomena sodobne tehnologije ter njene učinkovite vpeljave v podjetja za lažje in hitrejše delo.

Katere so glavne prednosti orodja BIZIsmart?