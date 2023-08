Navdušenje narašča: Apple bo kmalu predstavil novi iPhone

Oglasno sporočilo

Apple je v letošnjem letu dosegel dobre, ampak ne nepozabne rezultate, z dosedanjo rastjo deleža v višini 38 odstotkov. Medtem ko so bili borzni trgi navdušeni nad novoodkritim potencialom umetne inteligence, je bil glavni poudarek na podjetjih, ki so neposredno povezana s to tehnologijo, kot sta Nvidia in Microsoft – nekateri delničarji pa so prezrli dejstvo, da Apple že leta razvija strojno učenje in se ne namerava ustaviti.

Foto: Fortrade Cyprus Ltd.

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima, kako se od doma naučiti trgovati s cenami delnic Appla (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno delnic. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Kljub temu Apple ve, kako pritegniti pozornost vlagateljev, in lansiranje najnovejšega iPhona ne bo izjema. Družba bo 12. in 13. septembra predstavila svoj najnovejši izdelek, iPhone 15, pa tudi novi Apple Watch in najnovejši iPad mini. Doba Steva Jobsa se je morda končala, vendar je iPhone še vedno vodilni v dobičku, z 48,5-odstotnim deležem v celotnem prihodku podjetja.

Ugledni Wedbushev analitik Dan Ives ocenjuje, da v zadnjih štirih letih po vsem svetu ni bilo zamenjanih približno 250 milijonov iPhonov, povprečni uporabnik te naprave pa na vsaki dve ali tri leta preide na nov model. To pomeni, da bi lahko bilo zanimanje za novi model ogromno.

Apple je avgusta presegel pričakovanja, ko je objavil, da se je storitveni sektor povečal za osem odstotkov. To področje je trenutno na drugem mestu po dobičku, čeprav v nekaterih oddelkih ni delovalo po napovedih. Izvršni direktor Appla Tim Cook je poudaril, da sta umetna inteligenca in strojno učenje del skoraj vsakega izdelka podjetja.

Investicijske banke so optimistične. JP Morgan napoveduje ceno v višini 215 dolarjev, medtem ko Citigroup pričakuje povečanje za približno 34 odstotkov na 240 dolarjev.

Viri: MarketWatch, Statista, Yahoo News, CNBC, The Independent, Benzinga

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na svojem računu za trgovanje. 79 % računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali investiranje v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Cyprus.