Kriza v Mariboru: odstopila uprava mariborske livarne

Predsednik uprave MLM Davor Šenija in član uprave Samo Iršič sta danes odstopila s položajev, je neuradno izvedela STA. Za svojo odločitev naj ne bi podala razlogov. Nadzorni svet, ki ga vodi Saša Vergan Klabjan, naj bi bil s tem že seznanjen. Dogodek vnaša novo negotovost glede prihodnosti mariborskega podjetja.

Pogodba o zaposlitvi obeh naj bi sicer predvidevala štirimesečni odpovedni rok, več pa naj bi nadzorniki povedali, ko se bodo z dvočlansko upravo sestali.

Neuspešno iskanje strateškega partnerja

Vodstvo družbe MLM, ki je po pripojitvi Družbe za upravljanje terjatev bank v stoodstotni lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH), si je sicer skupaj z upravljavcem državnih naložb že dlje časa prizadevalo najti strateškega partnerja za finančno oslabelo podjetje, za katerim je več kot deset let intenzivnega finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter prizadevanj za ohranitev poslovanja.

Družba je namreč v zelo zahtevnem poslovnem in finančnem položaju, SDH in država pa sta zaradi evropskih pravil o državnih pomočeh izčrpala vse razpoložljive ukrepe za morebitno nadaljnjo finančno podporo družbi. Foto: STA ,

Dosedanji poskusi iskanja strateškega partnerja so bili neuspešni, saj so bili večinoma prekinjeni zaradi omejenega interesa ali odstopa investitorjev po izvedenem skrbnem pregledu družbe oziroma so vlagatelji pričakovali novo injekcijo države.

Novembra lani je SDH začel nov poskus prodaje podjetja. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je potekel v začetku lanskega decembra, a vsaj za zdaj kaže, da tudi tokrat ne bo uspešnega zaključka.