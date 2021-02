Kdo je po vašem mnenju najuglednejši slovenski delodajalec?

Pri MojeDelo.com že od leta 2007 raziskujejo ugled slovenskih delodajalcev, tudi letos ni nič drugače. Tako kot prejšnja leta je tudi raziskava Ugled delodajalca 2020 pomembna iz več vidikov: za kandidate na trgu dela na sploh, za zaposlene ali iskalce zaposlitve in tudi za delodajalce. V raziskavi ocenjujete ugled slovenskih delodajalcev ter delite svoje izkušnje, kaj vas motivira, kaj si želite in kaj pričakujete od delodajalca. S svojim prispevkom v raziskavi preoblikujete trg dela na bolje in to glede na svoje prioritete, sodelovanje v raziskavi pa vas lahko z malce sreče tudi bogato nagradi.

V raziskavi Ugled delodajalca kandidati ocenjujejo podjetja na podlagi izbranih dejavnikov, ki vplivajo na znamko delodajalca in njegov ugled na trgu dela.

V prispevku pišemo o tem, kaj odlikuje dobrega in uglednega delodajalca, zakaj je raziskava Ugled delodajalca tako pomembna za vas, kaj laskavi naziv ugledni delodajalec prinaša in kako s sodelovanjem v raziskavi prav vi spreminjate trg dela na bolje.

Dobro podjetje in ugledno podjetje, povrhu vsega pa še z zadovoljnimi zaposlenimi, je – v teh časih še posebej – vredno suhega zlata. Različni smo si in vsak delavec v svojem delodajalcu vidi druge odlike, ki so zanj subjektivno pomembne, kljub temu pa je dobro, gledano na splošno, opozoriti na kriterije, ki jih cenimo prav vsi.

Ugled dobrega delodajalca ustvarjajo dobri poslovni rezultati, zavzeti zaposleni in tudi vlaganje v razvoj zaposlenih, izobraževanje in razvoj kadra ter varni delovni pogoji in ne nazadnje zadovoljni zaposleni na vseh ravneh. Da, zapisani kriteriji so vsekakor pomembni, a nič bolj kot ustvarjanje okolja, v katerem se zaposleni počutijo cenjene in z veseljem hodijo v službo.

Kdo je za zaposlene pripravljen narediti nekaj več? Dobri delodajalci tako ali drugače skrbijo za svoje zaposlene in tej si zaslužijo laskavi naziv Ugledni delodajalec 2020! Že imate v mislih delodajalca, ki je za svoje zaposlene pripravljen narediti nekaj več? Vaše mnenje pomembno pripomore k izboru uglednega delodajalca leta 2020 v Sloveniji. Pri MojeDelo.com vas vljudno prosijo za 30 minut vašega časa, v katerem boste prek vprašalnika s svojimi odgovori pomembno pomagali izbrati in razglasiti najboljše slovenske delodajalce preteklega leta. Ker se zavedajo, da je vaš čas dragocen, s sodelovanjem sodelujete tudi v nagradnem žrebanju, v katerem bodo podarili pametno uro, prenosni zvočnik, e-bralnik in druge praktične nagrade. Mnenja zbirajo še do 28. februarja, zato vas prosijo, da jim pomagate še danes in oddate svoj glas tukaj.

Značilnosti dobrega delodajalca

Izvajalec raziskave Ugledni delodajalec je podjetje Styria digital marketplaces (MojeDelo.com) v sodelovanju z vodilnim evropskim podjetjem na področju blagovne znamke delodajalca, Universum Global. Pri MojeDelo.com jim je sicer na podlagi dolgoletnih raziskav in v sodelovanju z Universum Global, vodilnim evropskim podjetjem na tem področju, uspelo izluščiti, kateri so tisti dejavniki, ki so za zaposlene najpomembnejši in na podlagi katerih ocenjujete, ali so delodajalci ugledni ali ne.

Prvi sklop je ugled delodajalca – lastnosti delodajalca kot organizacije. Na primer: dojemate podjetje kot poslovno uspešno, prestižno, so njihovi produkti, storitve po vašem mnenju privlačni? Podjetje velja za hitro rastoče, družbeno odgovorno in korporativno pregledno z visokimi etičnimi standardi?

Drugi sklop so priložnosti za napredek, kot so finančna nadomestila in preostale ugodnosti. Ali podjetje ponuja možnosti dodatnega izobraževanja, raznolike vodstvene priložnosti, ga vidite kot dobro referenco za nadaljnjo kariero? V omenjeno poglavje med drugim spadajo še možnosti napredovanja, konkurenčna plača, ugodnosti, plačila za uspešnost, nadomestila za nadurno delo in visoki zaslužki v prihodnje.

Tretji sklop so ljudje in kultura, pri čemer mislimo na medosebne odnose in delovno okolje. Največ "točk" v tem segmentu bodo dobila podjetja s kreativnim, dinamičnim, prijaznim delovnim okoljem, ki se obenem zavzema za raznolikost. Hkrati podjetje med drugim podpira razvoj zaposlenih, prepoznava uspešnost, ponuja možnost usklajevanja poslovnega in zasebnega življenja in druge lastnosti, ki pripomorejo k dobrim medosebnim odnosom in delovnemu okolju.

Četrti sklop so značilnosti dela, kot so obseg in zahteve delovnega mesta. V ta sklop med drugim spadajo lastnosti, kot so: izzivi na delovnem mestu, prilagodljivi delovni pogoji, priložnosti za mednarodna potovanja/selitev, varnost zaposlitve …

In kaj kažejo nedavne tovrstne raziskave? Dejavniki, ki so jih anketiranci v preteklih raziskavah ocenili kot najpomembnejše, so spoštovanje zaposlenih, strokovno usposabljanje in razvoj, konkurenčna osnovna plača, prijazno delovno okolje, varnost zaposlitve in ravnovesje med službo in zasebnim življenjem.

Podpiranje razvoja svojih zaposlenih je zagotovo ena od značilnosti dobrega delodajalca.

Zakaj je dobro sodelovati v raziskavi Ugled delodajalca?

Raziskava Ugled delodajalca 2020 je pomembna v več kontekstih, sicer pa je ugled delodajalca del blagovne znamke podjetja in v veliko primerih odloča, ali si boste posamezno podjetje izbrali za svojega delodajalca. Kandidati na trgu lahko tako raziskavo uporabite za boljše razumevanje trga dela, ampak tudi pri izbiri svojega prihodnjega oziroma potencialnega delodajalca. Je pač tako, da se v praksi velikokrat izkaže, da na vašo odločitev izbire delodajalca vpliva še marsikaj drugega kot le višina ponujenega plačila.

Po drugi strani je delodajalcem vsekakor mar, kako jih ocenjujete in katere dejavnike pri tem upoštevate. Če jih vi dojemate kot ugledne delodajalce z dobro grajeno blagovno znamko, lahko to močno pripomore k uspešnosti, učinkovitosti in poslovanju podjetij. Delodajalci lahko s pomočjo dejavnikov, vključenih v raziskavo, rezultatov, gradijo ugled svojega podjetja, saj z vašim prispevkom pridobijo širšo in celotno sliko. Izvedo na primer, na katerih področjih so močni in kam bi morali usmerjati več svoje pozornosti v primerjavi s konkurenčnimi podjetji in vašimi asociacijami. Ugledni delodajalec je vsekakor laskavi naziv, ki izbranim podjetjem prinaša številne ugodnosti: boljši izkoristek proračuna, več kakovostnih prijav na zaposlitvene oglase, boljše razmerje med zaposlitvijo/zavrnitvijo kandidatov, zaposleni v podjetju ostanejo dlje časa ter rast prihodkov in povečanje dobička.

Kot zanimivost: lansko leto je prestižno priznanje Najuglednejši delodajalec 2019 šlo v roke farmacevtskega podjetja Lek, d. d. Prvič je bilo podeljeno tudi priznanje ugledni delodajalec po izboru študentov, ki si ga je prav tako prislužilo podjetje Lek, d. d., seznam preostalih delodajalcev, ki so v preteklih letih pridobili laskavi naziv, pa lahko preverite tukaj.