Kako v karierni dirki prehiteti druge?

Ste v času epidemije ostali brez zaposlitve? Morda ste prišli do spoznanja, da trenutno delo ni za vas? Čas je za karierni premik! Tokrat lahko investirate v kariero kar iz udobja svojega doma. MojeDelo.com organizira karierne sejme, ki se bodo v celoti odvijali prek spleta. Nadgradite svoje znanje na uporabnih brezplačnih predavanjih in delavnicah. Povečajte svojo vrednost na trgu dela in prehitite druge!

Brezplačno pridobite znanja za osvežitev kariere

Izkoristite vse, kar vam ponuja spletni karierni sejem MojeDelo.com! Sodelujete na okrogli mizi na temo gospodarskega utripa v regiji pred in po covid-19 in se pridružite webinarju psihologinj Tine Kastelic in Nine Kocbek, ki bosta osvetlili trenutne razmere na trgu dela in se podali skozi zapleteno mrežo selekcijskih postopkov. Špela Pogačnik Nose in Meta Šlander, predstavnici mrež Europass in ReferNet, bosta v webinarju o kompetencah prihodnosti razložili, kaj potrebujete za uspešno kariero jutri.

Iz ust motivacijske govornice Polone Požgan boste izvedeli, kako veliko moč imajo tri minute za dober prvi vtis, Monika Burjek pa vam bo pomagala skozi zagate zaposlitvenega razgovora. Pot do uspeha v karieri je pogosto pogojena tudi z odličnimi računalniškimi znanji, pri čemer vam bo koristila dinamična in interaktivna delavnica programa Excel, s predavateljem Markom Kužnerjem. Za tiste, ki šele vstopate na trg dela, pa bo zanimiva delavnica MojePrvoDelo, kjer boste dobili uporabne in relevantne informacije o tem, kako trg dela funkcionira, kje so delovna mesta in katere korake morate narediti, da boste našli svojo sanjsko službo.

Kaj lahko naredite za svojo kariero od doma?

Eden izmed odličnih načinov, da se s potrebami potencialnih delodajalcev čim bolje ujamete, je opravljeno psihometrično testiranje, na podlagi katerega se vse več delodajalcev odloči, katerega kandidata bodo zaposlili. Na spletnih kariernih sejmih MojeDelo.com lahko brezplačno opravite psihometrično testiranje in tako pridobite povratne informacije, ki vam bodo koristile v karierni dirki. Poleg tega izkoristite brezplačno karierno svetovanje strokovnjakov, ki vas bodo usmerili na pravo pot na trgu dela. Zdaj je tudi pravi čas za osvežitev in izboljšanje življenjepisa, z informativno jedrnato predstavitvijo svojih prednosti in dosežkov, kar vam bo še kako koristilo pri individualnih avdio-video razgovorih z izbranimi delodajalci v okviru spletnih kariernih sejmov. Tako boste odlično pripravljeni in korak pred drugimi, ko se pojavi nova karierna priložnost.

Spletni karierni sejem za vsakogar

Spletni karierni sejem MojeDelo.com je primeren za vsakogar, ki želi v svoji karieri narediti nov korak – pri tem pa je najbolje, da lahko do novih znanj ali celo zaposlitve pridete kar iz naslanjača. Celoten karierni sejem s spremljevalnim programom bo dostopen na tej povezavi, kjer tudi pred začetkom opravite registracijo. Do spletnih kariernih sejmov lahko dostopate prek računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Potrebujete le internetno povezavo in svoje podatke o registraciji.

Vzemite kariero v svoje roke: brezplačno nadgradite svoje znanje – 18. in 24. junija na spletnih kariernih sejmih MojeDelo.com. Začnemo ob 10. uri. Program brezplačnih predavanj si oglejte na povezavi http://kariernisejem.com.

