Kako lahko iz Slovenije trgujemo s cenami delnic največjih svetovnih podjetij?

Ko vlagatelj proučuje finančna poročila podjetja, običajno upošteva tri dejavnike. To so dobički na delnico (angl. earnings per share ali EPS), zasluženi prihodki in napovedi analitikov.

Vlagatelji so pričakovanja dvignili, potem ko so velika podjetja, kot so Netflix, Apple in Facebook, objavila odlične rezultate, izpolnjena pa so bila tudi nova, višja pričakovanja.

Alibaba je 2. februarja objavil nepričakovano visoke dobičke na delnico (EPS) in prihodek. Alibaba je v primerjavi s predhodnim letom narasel za 24 odstotkov.

Alphabet (Google) je presegel pričakovanja, saj je prihodek bistveno boljši od pričakovanega in je poskočil za 23 odstotkov. Delnice Alphabeta so po zaprtju borze poskočile za sedem odstotkov.

Podjetje, ki ga je soustanovil Elon Musk, spletna platforma za trgovanje z denarjem PayPal, je objavilo tudi boljše rezultate od pričakovanih, nato pa so delnice podjetja narasle za sedem odstotkov. Družba je v četrtem četrtletju poročala tudi o visoki 209-odstotni rasti dobička. PayPal je lani narasel za neverjetnih 128 odstotkov.

Amazon je objavil nove rekordne rezultate, dobiček na delnico in prihodek sta bila boljša od pričakovanj. Prvič v zgodovini podjetja so prihodki presegli 100 milijard dolarjev, vendar pa je novica, da bo Jeff Bezos letos poleti odstopil s položaja izvršnega direktorja, malce znižala ceno delnic. Amazon je v zadnjem letu narasel za kar 60 odstotkov.

Vlagatelji so pričakovali, da bo sezona finančnega poročanja zaradi negativnega vpliva pandemije kazala rezultate pod povprečjem, vendar se to ni uresničilo in trgi zdaj upajo na prihodnjo gospodarsko rast.

Viri: Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters in Refinitiv

