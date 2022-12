Kaj trenutna nizka cena bitcoina pomeni za kriptovlagatelje?

Oglasno sporočilo

Kriptovalute so bile v zadnjih mesecih pod velikim pritiskom. Recesija je povzročila, da trgovci umikajo sredstva iz bolj tveganih naložb. Pred tem je celotno industrijo prizadel propad FTX, borze kriptovalut, ki je novembra razglasila stečaj. In da bi bilo vse skupaj še slabše, je bil nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman aretiran na Bahamih in mu sodijo zaradi goljufije. Bitcoin je v zadnjem letu padel za več kot 60 odstotkov.

Fortrade je za vse, ki se želijo naučiti trgovanja s ceno bitcoina oziroma ki vlagajo vase in preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačno e-knjigo Kako trgovati s ceno bitcoina (t. i. CFD). Knjiga je primerna za vse stopnje znanja in si jo lahko prenesete prek spodnje povezave.

FTX je bila ena izmed štirih največjih kriptoborz na svetu, zaradi njenega propada pa so uporabniki izgubili najmanj milijardo dolarjev. Nekateri trgovci s kriptovalutami so prodali svoje digitalne valute in s tem znižali ceno bitcoina – v strahu, da bodo imele druge večje platforme, kot sta Binance ali Coinbase, podobne težave. Zaradi tega so bili v zadnjem času napisani številni članki, ki napovedujejo padec kriptovalut.

Toda nekateri analitiki trdijo, da je bitcoin dosegel dno in da so trenutne nizke cene dobra vstopna točka. 15. decembra je bitcoin dosegel najvišjo raven v več kot mesecu dni.

Trgovci opozarjajo na Mt Gox, ki je leta 2010 doživel enako stečajno usodo kot FTX, le da je bil Gox za industrijo veliko pomembnejši od FTX.

Toda bitcoin si je po krizi zaupanja vseeno opomogel in dosegel rekordne vrednosti. Zabeležena so tudi velika in dosledna povečanja tržne kapitalizacije, ko so se vlagatelji (spet) obrnili na kriptovalute. Ne glede na to, ali si bo bitcoin hitro opomogel zdaj ali v prihodnosti, so navdušenci še vedno prepričani, da se bodo kriptovalute vrnile.

Viri: Reuters, MarketWatch, platforma MT4, Investopedia

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 84 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali z investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Limited.