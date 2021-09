Kaj je bolje: kupiti ali prenavljati?

"Naj ostanem ali grem?" oziroma, kot pravijo The Clash: "Če ostanem, bodo težave, če grem, bodo pa dvojne." In ko se odločamo, ali ostati v starem stanovanju in ga temeljito prenoviti ali pa se preseliti v nov dom, moramo pretehtati veliko stvari. V vsakem primeru nas bodo doleteli visoki finančni stroški, ki lahko močno obremenijo družinski proračun.

Res je, da je včasih dovolj nekaj lepotnih sprememb za osvežitev doma, včasih pa so nujni večji posegi, ki od nas zahtevajo večje denarne vložke. V tem primeru nam ugodni pogoji za najem stanovanjskega kredita, ki ga lahko uporabimo za prenovo, gradnjo ali nakup nepremičnine, lahko močno olajšajo to pomembno življenjsko odločitev.

Kakšen je vaš dolgoročni načrt? Praviloma naj se ne bi lotili prenavljanja doma, če ne nameravate v njem ostati dalj časa. Na primer, če živite v dvosobnem stanovanju in načrtujete povečanje družine za vsaj enega otroka, se boste verjetno prej ali slej morali preseliti in včasih se je lažje preseliti v nov dom. Ali vam je res pomembno, da ostanete v tej soseski? Potem se boste verjetno odločili za prenovo, razen če ne boste našli novega stanovanja v isti soseski. Ali stanovanje lahko prenovite, ne da bi morali spreminjati tloris? Prenove so cenejše, za približno polovico, če ne spreminjamo gradbene konstrukcije.

Če nam ustrezata lokacija in velikost stanovanja, je vsekakor najboljša odločitev temeljita prenova doma.

Temeljita prenova doma ali nakup novega stanovanja je izjemno zahteven projekt, ki v vsakem primeru od nas zahteva veliko skrbnega načrtovanja.

Ko je v igri prenova doma, največkrat pomislimo na kuhinjo in kopalnico, ki sta najbolj obremenjena prostora in ju ne prenavljamo ravno pogosto. A velikokrat samo to ne zadostuje, saj stanovanje mogoče ne ustreza več našemu načinu življenja.

Več sob ali večje sobe?

Nov dom je lahko začetek novega življenjskega obdobja.

Nefunkcionalno stanovanje ne vpliva dobro na naše počutje, in ko stanovanje postane resnično nepraktično (ali se je družina povečala, ali so se otroci odselili, ali pa več časa delamo od doma), je čas, da razmislimo, kako bi do dodatnih površin in boljše ureditve lahko prišli s prenovo doma.

Ta podvig pa je v večini primerov izjemno zahteven, saj je treba spreminjati tloris stanovanja, medtem ko neto uporabna bivalna površina ostaja enaka. Dosegli bomo sicer boljšo razporejenost prostorov, a prostorska stiska bo najverjetneje ostala. Nihče pa si ne želi bivati v utesnjenih sobah. Seveda se je včasih treba maksimalno prilagoditi in preurediti obstoječi dom, a pri večjih prostorskih stiskah največkrat ne gre drugače, kot da se odločimo za nakup novega stanovanja.

Za prenovo se praviloma odločamo, kadar nismo zadovoljni z videzom stanovanja. Obrabljena oprema, uničene talne obloge, zastarelo pohištvo, okna, ki ne tesnijo, stara vodovodna in električna napeljava – vse to so znaki, da naše stanovanje kar kliče po temeljiti prenovi, ki bo naš dom naredila spet privlačen in udoben za bivanje.

Pomoč strokovnjaka je nujna, a vedeti moramo, kaj si želimo

Oprema doma mora biti usklajena v vseh prostorih, da celotna ureditev ne bo delovala, kot da je brez repa in glave.

Prenova je tudi idealna priložnost, da stanovanje zadiha, saj se moramo znebiti vse navlake, ki se nehote kopiči po omarah, pomožnih prostorih, pod posteljami, v kotih in na policah. Priprava na prenove se vedno začne s temeljitim pospravljanjem, razporejanjem predmetov in že samo ta opravila velikokrat povzročijo, da stanovanje kar zadiha.

Včasih se odločimo tudi za prenovo stanovanja, ki smo ga ravno kupili in ga želimo preurediti po svoje.

Najprej moramo seveda dobro razmisliti, kaj bi sploh radi dosegli, ter poiskati strokovnjaka, ki bo razumel naše želje in nam pomagal pri zasnovi prostorov, razporeditvi pohištva in dekoracije, organizaciji in koordinaciji obrtnikov.

Najprej si naredimo osnutek načrta prenove in razmislimo, koliko časa lahko namenimo prenovi oziroma kako bomo preživeli od enega do več mesecev v razmerah, ki za bivanje niso najbolj prijazne.

Ko je treba iti naprej

Potem ko smo vso svojo energijo, čas in denar vložili v iskanje novega doma ali prenovo že obstoječega, se lahko z nasmehom na ustnicah veselimo novega bivalnega okolja.

Kadar s prenovo ne moremo rešiti vseh težav, je edini logični korak – korak naprej. Drugam, na bolje. To bomo naredili tudi, če so stroški temeljite prenove tako visoki, da se račun preprosto ne izide in moramo začeti iskati nov dom.

Kako ironično – edina stvar, ki nas bo finančno, čustveno in časovno izčrpala, je poleg prenove le še nakup novega doma. Nakup novega doma je hkrati tudi priložnost, da si v novem okolju zgradimo nov začetek.

A zaradi želje po udobnem in boljšem bivanju bomo tudi temu kos. Kakorkoli se bomo odločili, bo verjetno prav za nas. Da bo vsaj pri finančnem vprašanju odločitev manj naporna, je tukaj banka LON, ki nam v vsakem trenutku lahko pride naproti z ugodnim stanovanjskim kreditom.

Pri Lonu vam lahko pri tako veliki naložbi pomagajo z AKCIJSKIM stanovanjskim kreditom. Ponujajo vam ugodne pogoje in nizke obrestne mere, osebno obravnavo ter strokovne nasvete izkušenih bančnih svetovalcev. Po posvetu z Lonovimi bančniki boste natanko vedeli, kakšen znesek si lahko privoščite. AKCIJSKI stanovanjski kredit je poleg klasičnega financiranja gradnje, obnove ali nakupa nepremičnine namenjen tudi poplačilu obstoječih obveznosti predhodno najetega stanovanjskega posojila pri drugi banki.

Kaj o najemu kredita pri banki LON pravijo stranke?

"Na prvi banki so me zavrnili po 15 minutah, ker nepremičnina še ni zgrajena in deljen kredit sploh ni prišel v poštev. Zaradi večjega zneska mi druga banka ni želela omogočiti dodatnega kredita prek zavarovanja. In ko sem imela težave še pri tretji, sem se obrnila na banko Lon." Marjetka M.

"Že ob prvem obisku so me zelo prijazno sprejeli in mi dali ponudbo, ki sem jo na koncu koncev tudi podpisal. Večji znesek kredita ni bil več problem, deljeno plačevanje s partnerjem prav tako ne. Obrestna mera je odlična. Za vse informacije, ki so jih potrebovali, so v stik z mano stopili prek elektronske pošte ali telefona. Tako sem poslovalnico obiskal dvakrat, prvič ob poizvedovanju in drugič ob podpisu." Darko D.

Vsak dom je drugačen. Zato bi bil enak kredit za vse domove napačen. Tako kot se stanovanja razlikujejo med seboj, se lahko tudi finančne spodbude za to, da pridete do svojega sanjskega doma. Zakaj je trenutno pravi čas za najem stanovanjskega kredita? Zaradi ugodnih pogojev in nizkih obrestnih mer pri Lonu. Zagotovite si informativno ponudbo še danes:

Prednosti stanovanjskega kredita LON

Kreditojemalec lahko najame stanovanjski kredit tudi za drugega ožjega družinskega člana.

Daljša doba odplačila.

Nizke obrestne mere.

Stanovanjski kredit pri Lonu lahko najamete tudi nekomitenti Lona ter samozaposleni (s. p.).

Ročnost kredita:

kredit z nespremenljivo obrestno mero: do 20 let (240 mesecev),

kredit s spremenljivo obrestno mero: do 30 let (360 mesecev).

