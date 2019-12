Istrabenz na predlog DUTB v prisilno poravnavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Istrabenz je insolventen, odkar so 24. septembra zapadle finančne terjatve DUTB do te družbe v višini 73,9 milijona evrov. DUTB je predlagala, da bi družba insolventnost odpravila tako, da bi na DUTB prenesli njeno premoženje, preostale obveznosti pa bi DUTB v celoti odpisala, nakar bi šel lahko Istrabenz v likvidacijski postopek. A skupščina Istrabenza 26. novembra predloga ni podprla z zadostno večino.

Med preostalim premoženjem nekoč velikana je polovični delež družbe Adriafin, ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper, ter med drugim delnice družbe KB1909 in blagovne znamke. Vrednoteno je na nekaj manj kot 9,2 milijona evrov.

Istrabenz je imel med drugim prek družbe Istrabenz Turizem v lasti šest hotelov na Obali. Družbo Istrabenz Turizem je DUTB na podlagi sklepa vlade in zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti aprila letos zasegla in delnice prenesla na posebno družbo, ki naj bi bila osnova za državni turistični holding.

Novembra spremenjena lastniška struktura holdinga

Pred novembrsko skupščino Istrabenza je prišlo do sprememb v lastniški strukturi holdinga, in sicer je DUTB od Save kupila 16,32-odstotni delež in svoj delež povečala na 21,69 odstotka, družba BSL pa je od Gorenjske banke kupila 8,24 odstotka delnic Istrabenza.

V družbi BSL, ki se je v preteklosti potegovala za nakup polovičnega deleža Adriafina, a je DUTB njeno ponudbo zavrnil, so bili po skupščini zadovoljni. Kot je dejal direktor BSL Andrej Toš mlajši, sicer sin odvetnika Andreja Toša, ki zastopa tudi lastnika Gorenjske banke Miodraga Kostića (ki se je pred državnim zasegom Istrabenz Turizma zanimal za nakup omenjenih šestih hotelov), so delež v Istrabenzu kupili zaradi polovice Adriafina, sedaj pa pričakujejo, da bo stekel "transparenten postopek, v katerem imamo tudi mi možnost sodelovati".

Na dan skupščine je sicer družba Intus Invest, ki ima 12,95-odstotni delež Istrabenza, objavila prevzemno namero za odkup preostalih delnic. Direktor Intus Investa Peter Krivc je za časnik Delo pojasnil, da želijo maksimirati vrednost naložbe, drugih načrtov pa ni razkril.

Lani z 118 milijoni evrov dolga

Istrabenz je imel glede na letno poročilo, objavljeno na spletni strani Ajpesa, konec lanskega leta 117,8 milijona evrov finančnega dolga, celotna skupina, v kateri sta poleg matične družbe še družbi Zastava Istrabenz Lizing in Adriafin, pa 143,2 milijona evrov finančnega dolga. Kapital je bil negativen v višini 68,3 milijona evrov.

Istrabenz je leta 2010 začel uresničevati načrt finančnega prestrukturiranja, ki je bil potrjen v sklopu postopka prisilne poravnave. Z bankami upnicami se je februarja 2013 dogovoril o reprogramu finančnih obveznosti, februarja lani pa je šel v postopek preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Ker ni izpolnjeval obveznosti, mu je DUTB zasegla delnice družbe Istrabenz Turizem.

Največji lastniki Istrabenza so DUTB z 21,69-odstotnim lastniškim deležem, Hoteli Cavtat prek fiduciarnega računa Zagrebaćke banke s 15,88-odstotnim deležem, Intus Invest z 12,95-odstotnim, NFD Holding z 12,50-odstotnim in BSL z 8,24-odstotnim deležem.