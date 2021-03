Idilična lokacija: priložnost za nakup nepremičnine za bivanje ali oddih

Oglasno sporočilo

Petram Resort & Residences ponuja priložnost nakupa 252 prvovrstnih nepremičnin za bivanje ali oddih, od apartmajev in stanovanj pa vse do luksuznih vil s svojimi lastnimi strešnimi infinity bazeni.

Na najbolj severni točki hrvaške obale s pogledom na Piranski zaliv se nahaja Petram Resort & Residences z vrhunskimi nepremičninami za bivanje. Pravljično lokacijo spremlja tako bogata tradicija kot tudi nebeške lastnosti, ki zagotavljajo udobje – vrhunski materiali, dizajn, pogledi in storitve. Skrb za nepremičnino se lahko v celoti prepusti resortu, ki bo zagotavljal brezskrben oddih in obogatitev naložbe. To je prvi resort za bivanje in oddih take vrste na Hrvaškem in v regiji, ki se med drugim ponaša tudi z največjim infinity bazenom na strehi v Evropi.

Visokokvalitetna trajnostna gradnja, novi materiali in svež dizajn v kombinaciji z inovativnim konceptom vzdrževanja in upravljanja nepremičnin v zaprti skupnosti ponujajo popoln oddih z vsemi storitvami, ki si jih lahko zamislite na dosegu roke.

Na voljo je 252 prvovrstnih nepremičnin za bivanje ali oddih, od apartmajev in stanovanj pa vse do luksuznih vil s svojimi lastnimi strešnimi infinity bazeni. V glavni zgradbi resorta je v štirih etažah na voljo 179 počitniških apartmajev v razponu velikosti od 31,7 do 132,8 kvadratnih metrov. Izbirate lahko med garsonjerami, dvosobnimi, trisobnimi in štirisobnimi stanovanji. Vse enote odlikujejo moderni in odprti tlorisi ter čudoviti razgledi, na strehi stavbe pa se bo nahajal največji strešni infinity bazen v Evropi in drugi največji na svetu. Cene apartmajev znašajo od 138.687,50 evrov do 730.812,50 evrov.

Na mirni lokaciji znotraj resorta se nahaja tudi skupno 18 stanovanj v treh večstanovanjskih zgradbah in so po meri narejena za vsakega, ki išče vrhunsko stanovanje ali prostor za oddih. Vsako zgradbo sestavlja šest stanovanj, od katerih sta dve stanovanji dvonadstropni. Vsaki zgradbi pripada še devet ločenih parkirnih mest. Na voljo je šest trisobnih atrijskih stanovanj, šest trisobnih stanovanj v prvem nadstropju in šest penthouse štirisobnih dupleks stanovanj. Cene se gibljejo med 285.468,75 evrov in 513.400,00 evrov.

Na najvišjem delu resorta se nahajajo prestižne vile s popolnim razgledom na morje in sončni zahod, ki ju lahko občudujete kar iz lastnega infinity bazena. V tovrstnih najprestižnejših vilah najdemo širi spalnice, sobo za goste, pet kopalnic, odprti dnevni prostor z razkošnim razgledom, vinsko klet, sobo za druženje, dvigalo, vrt in garažo za dve vozili, na strehi pa so še infinity bazen, terasa in letna kuhinja. Površina celotnega zemljišča znaša 444 kvadratnih metrov, uporabna površina notranjosti pa je 218,3 kvadratnih metrov. Visoki standardi gradnje omogočajo popolno zlitje z okoliško naravo in hkrati zagotavljajo zasebnost, luksuz in mir za vas in vaše najbližje. Zagotovljen je nemoten in prednosten dostop do vseh ostalih storitev, ki jih ponuja Petram Resort & Residences.

V resortu je skupaj na voljo 55 vil, ki se delijo v štiri skupine:

Prva skupina vil ima 2+1 spalnici, pokrito teraso in pokrito parkirišče. Cene teh se gibljejo med 850.475 in 959.962 evrov.

Druga skupina zajema vile, ki imajo tri spalnice, pokrito teraso in garažo. Cene teh so v razponu od 1.066.502 do 1.135.742 evrov.

Tretji tip vil ima 3+1 spalnice in garažo. Cene teh so od 1.247.430 do 1.366.385 evrov.

Najbolj luksuzne vile spadajo v četrto skupino. Te imajo 4+1 spalnic, pokrito teraso, garažo in infinity bazen na strehi. Cene se pričnejo pri 1.579.618 evrov, najdražja vila v resortu pa stane 1.694.198 evrov.

V sodelovanju z Gorenjsko banko Vam omogočamo ekskluzivne stanovanjske kredite za nakup izbrane nepremičnine v Petram Resort & Residences – z izredno ugodno obrestno mero, s hitrejšo izpeljavo najema kredita in celostno svetovalno podporo osebnega bančnika.

V resortu Vam bodo vedno na voljo naslednje storitve:

restavracije in kavarne,

telovadnice in drugi športni objekti,

nakupovanje,

wellness in spa,

bazeni,

privatna plaža z barom,

otroški park in privatno varstvo otrok,

storitve varovanja, paketi vzdrževanja, concierge, prevozi po kopnem in morju ...

V neposredni bližini se nahaja profesionalno golf igrišče z 18 luknjami, mnoge vinske in oljčne poti, izleti za kolesarje in pohodnike ter številna kulinarična doživetja Istre. Za vse, ki ste željni še več vodnih dogodivščin pa je le nekaj minut vožnje oddaljen vodni park Istralandia. Poleg tega bližnje mesto Umag ponuja vse urbane in druge storitve, potrebne za moderno življenje.

Glavni investitor projekta je Čista voda projekt d. o. o., ki je lokalno podjetje z izkušnjami poslovanja v Istri in poglobljenim znanjem regije ter njene tradicije, pri projektu Petram Resort & Residences pa sodeluje še z znanima investitorjema MK Group in Aleksandar Group. Slednja imata več desetletne izkušnje investiranja in upravljanja turističnih projektov ter gradnje vrhunskih bivalnih in poslovnih zgradb.

Naročnik oglasne vsebine je ABC NEPREMIČNINE, D.O.O.