Hrvati prodajajo največjo slovensko turistično agencijo

Hrvaška Fortenova, naslednica Agrokorja, ki je prevzela zdravo jedro propadlega prehrambeno-trgovskega velikana, je le nekaj mesecev po ustanovitvi že začela prodajati svoje premoženje.

Kot prva se je na seznamu za prodajo znašla celotna turistična divizija, ki je do nedavnega delovala pod imenom Adriatica.net. Njen glavni del je slovenski Kompas, največja in najstarejša turistična agencija pri nas. Samo v Sloveniji zaposluje več kot 200 ljudi in na leto ustvari okoli 75 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Kompas se je, odkar je leta 2006 prešel pod okrilje Agrokorja, boril s prezadolženostjo in rdečimi številkami. Toda po letu 2017, ko je Agrokor bankrotiral, je vendarle saniral dolgove in stabiliziral poslovanje. Zdaj mu v Zagrebu iščejo novega lastnika. Na naslove več potencialnih interesentov so namreč že poslali predstavitvene prodajne prospekte.

Naprodaj največji turistični agenciji v JV Evropi

Fortenova, znana tudi kot “novi Agrokor”, prodaja paket štirih družb: Kompas Ljubljana, Atlas plus Zagreb, Kompas Poreč in Kompas Network, v kateri so združena vsa preostala Kompasova tuja podjetja. Vse poslujejo pod blagovnima znamkama Kompas in Atlas.

Gre za vodilne turistične igralce v regiji, ki imajo v Sloveniji in na Hrvaškem več kot 20-odstotni tržni delež, v Črni Gori pa več kot 15-odstotnega. Lani so skupaj ustvarili 219 milijonov evrov prihodkov in 30 milijonov evrov dobička pred davki, zaposlujejo več kot 600 ljudi, poskrbeli pa so za med 1 in 1,2 milijona potnikov.

Že danes sta Kompas in Atlas največji turistični agenciji v jugovzhodni Evropi. V Fortenovi pa načrtujejo, da se bodo njuni prihodki v povprečju povečevali za tri odstotke na leto. Rezerve za nove lastnike se verjetno skrivajo tudi v možnih sinergijah med družbi.

Kompas ni več v rdečih številkah

A razmere na trgu turističnih družb so še pred pričakovanim ohlajanjem svetovnega gospodarstva daleč od rožnatih. Pred dnevi je tako vrata zaprla britanska potovalna agencija Thomas Cook, ena najstarejših tovrstnih družb na svetu, zaradi katere je po vsem svetu ostalo ujetih 600 tisoč turistov. Pokopali so jo spletna konkurenca, pritisk na cene in visoki dolgovi.

Kompas je že leta 2017 izplaval iz rdečih številk. Lani, ko sta vodenje prevzela Lovorko Mamić in Marin Palada, je dosegel rekordno število prihodkov od prodaje in največji denarni tok v zadnjih sedmih letih.

Brez odpisov bi ustvaril več kot milijon evrov dobička, a so ga v veliki večini odnesle težave sestrske družbe na Hrvaškem, največjega bolnika turistične divizije, ki je na prodaj. Okrepili so položaj v Sloveniji in jugovzhodni Evropi, povečali pa so prodajne aktivnosti v Aziji.

Perušku pomaga tudi nekdanji šef Union Hotelov

Drugače je bilo z Atlasom, ki je lani še naprej izgubljala prihodke (ustvarila jih le še 46 milijonov evrov, skoraj pol manj kot Kompas) in poslovala z 1,5 milijona evrov izgube. Ob tem je imela že za kar 71 milijonov evrov negativnega kapitala oziroma več dolgov kot premoženja. Kompas je zato moral v celoti odpisati vrednost 28-odstotnega deleža v Atlasu.

Fabris Peruško, prvi mož Fortenove Foto: STA Ali je Fortenova, ki jo vodi Fabris Peruško, v zadnjih mesecih poskrbela tudi za sanacijo visokih dolgov Atlasa in ga s tem naredila privlačnejšega za potencialne kupce, ni znano.

Pri prodaji ji sicer svetuje tudi avstrijska veja mednarodnega svetovalnega podjetja PKF hotelexperts, za katero dela Tomo Čeh, nekdanji predsednik uprave Istrabenz Turizma in glavni direktor Union Hotelov, ko so bili ti še v lasti ACH.