DUTB ustavila postopek prodaje Cinkarne Celje

DUTB je javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup 12,83-odstotnega deleža Cinkarne Celje, ki prinaša 13,35 odstotka glasovalnih pravic, objavila oktobra 2021. Na podlagi izkazanega zanimanja je marca letos sledila objava javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb in do končnega roka je DUTB prejela dve ponudbi.

Da je oddal ponudbo za paket delnic Cinkarne Celje, je pred kratkim potrdil poslovnež Joc Pečečnik. Drugo zavezujočo ponudbo naj bi oddala avstrijska skupina Treibacher Industrie.

A kot so po ponedeljkovi seji upravnega odbora danes sporočili iz DUTB, prodaja obstoječega paketa delnic Cinkarne Celje pod trenutnimi pogoji in v trenutnih okoliščinah po njihovi oceni ni primerna. Zato so sklenili prodajni postopek prekiniti in ga zaključiti brez izbora ponudnika.

Premoženje DUTB bo prešlo na SDH

Dodatno so pojasnili, da premoženje DUTB konec letošnjega leta preide na Slovenski državi holding (SDH), kjer se bo oblikovala skupna strategija upravljanja te naložbe. Tako DUTB delnic družbe Cinkarna Celje do njihovega prenosa na SDH ne bo prodajala v novih postopkih, so dodali.

DUTB je sicer od januarja brez glasovalnih pravic v družbi. Izteka se namreč zakonski rok, v katerem bi morala DUTB prodati naložbe, ki jih je pridobila pred letom 2016. Skladno z zakonom o DUTB namreč slaba banka ostane brez možnosti izvrševanja glasovalnih pravic v naložbi, če te ne proda v šestih letih.

Z delnicami Cinkarne Celje se trguje na Ljubljanski borzi, kjer so uvrščene v prvo kotacijo in sestavljajo indeks SBI TOP. Danes se je njihov zaključni tečaj oblikoval pri 270 evrih, kar je približno 20 evrov nad vrednostjo ob marčni objavi javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb.

V Cinkarni Celje imajo državni lastniki skupno več kot 45-odstotni delež. Poleg DUTB imajo delnice družbe še Modra zavarovalnica (20,17 odstotka) in njen Kritni sklad PPS (2,07 odstotka delnic) ter SDH (11,50 odstotka).

Prodaja že dvakrat padla v vodo

Cinkarna Celje je bila sicer leta 2013 uvrščena na seznam 15 podjetij za privatizacijo. Konzorcij državnih in preostalih lastnikov je leta 2014 prodajal več kot 70 odstotkov družbe, a leto kasneje prodajni postopek ustavil. Manjši konzorcij, takrat na čelu z DUTB, je v letu 2017 znova začel prodajo okoli 25-odstotnega deleža, a je prodaja spet padla v vodo.

Že oktobra 2020 je DUTB zbirala nezavezujoče ponudbe za svoj delež v Cinkarni, kot je navedla, s ciljem preizkusiti, ali na trgu obstaja interes za nakup manjšinskega deleža in po kakšni ceni. Tudi takrat naj bi zanimanje pokazala avstrijska skupina Treibacher Industrie, nato pa so lani iz DUTB sporočili, da bodo delež v celjski družbi ob primernih razmerah ponudili na trgu.

Cinkarna Celje je sicer v letu 2021 ustvarila 192,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot leto prej, čisti dobiček se je zvišal za 75 odstotkov na 33,2 milijona evrov.