Celtra dobiva novega večinskega lastnika

Ameriško-slovensko podjetje Celtra, ki so ga leta 2006 soustanovili Slovenci Mihael in Maja Mikek ter Matevž Klanjšek, dobiva novega večinskega lastnika. To je zasebni sklad Symphony Technology Group (STG) iz Silicijeve doline, ki bo za večinski delež plačal okoli 190 milijonov dolarjev (164 milijonov evrov), poročajo spletne Finance.

Celtra je vodilno podjetje na področju razvoja kreativne tehnologije za mobilno oglaševanje na spletnih straneh in v aplikacijah. Celtrine storitve uporabljajo podjetja, kot so na primer Unilever, Uber, Airbnb, Apple, YouTube in McDonalds. Celtra deluje v Ljubljani, Bostonu, San Franciscu, Sydneyju, Singapurju, Londonu, Chicagu in New Yorku. Ima več kot 250 zaposlenih.

Mihael Mikek je po poročanju Financ za Business Insider dejal, da bodo imeli v letošnjem letu za 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov) prihodkov, kar je okoli 25-odstotna rast v primerjavi z lani.