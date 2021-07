Bledu se ni treba otepati turistov #video

Končno je znano: še ta teden naj bi lahko unovčili drugi paket turističnih bonov. Sto evrov bo vsak odrasel, 50 pa vsak nepolnoleten državljan lahko uporabil ne le za prenočitve z zajtrkom, ampak tudi v gostilnah, kulturi in športu. Boni bodo veljali do konca leta.

Če je bil Bled pred koronavirusom poleti poln turistov, je epidemija stanje postavila na glavo, ob Blejskem jezeru pa je presenetljivo mirno.

Boljše kot lani

Foto: Thinkstock Na Bledu so gostje opravili več kot 40.800 prenočitev, kar je skoraj enkrat več kot junija lani. Največ prenočitev so prispevali slovenski, nemški in madžarski gostje. Optimistično zrejo tudi v julij, ko prihajajo tudi Nizozemci in še več Nemcev, zmogljivosti se tako polnijo.

"Bled je v teh dneh tak, kot ga promoviramo, Bled zdaj uresniči vse obljube, ki jih da," je za Planet TV povedala Romana Purgart iz Turizma Bled.

"Če smo leta 2019 govorili, da je turizma preveč, da smo ga bili malo siti, danes vidimo, da so tudi poklici, ki imajo terciarno povezanost s turizmom ali so še bolj oddaljeni, odvisni od turizma in prihoda gostov. Vidimo, kaj to pomeni za nekega keramičarja ali pa vodovodnega inštalaterja," je pojasnil Jaka Bassanese, podžupan občine Bled.

Okrnjena sezona odnesla skoraj 30 odstotkov proračuna

Lanska okrnjena turistična sezona je samo občini Bled odnesla dva milijona evrov, nekje med 20 in 30 odstotki proračuna, vsej skupnosti pa že okoli sedem milijonov evrov. Naložbe se bodo pomikale za leto, dve oziroma tri leta v prihodnost, je še dodal Bassanese.

Na Bledu so domači gostje letos ustvarili dvakrat več prenočitev kot lani. Vso turistično industrijo ene od najbolj prepoznavnih turističnih destinacij v Sloveniji pa poganjajo tuji gostje.

"Letos imamo največji porast gostov iz Madžarske, Poljske, Češke, Nemčije, Avstrije. Pozna se, kako se države odpirajo. Pričakujemo Nizozemce, seveda lahko pozabimo na goste iz Azije, smo pa bili malce presenečeni, da je nekaj Američanov našlo pot do nas," je dejala Purgartova.

Bledu pomaga tudi to, da je varen, čeprav se je pomen varnosti v zadnjem letu spremenil.

"Občina Bled spada med najbolj precepljene občine v Sloveniji. Bili smo prva občina, ki je organizirala množično cepljenje za vse, ne glede na to, ali so bili prijavljeni ali so prišli s ceste. Je pa letošnja sezona, tudi če bo potrdila najbolj optimistične želje, daleč od normalnih razmer," je menila Purgartova.