Bencin danes cenejši za en, dizel za štiri cente #grafika

Cene reguliranih pogonskih goriv so se opolnoči znižale. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba v naslednjem 14-dnevnem obdobju na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest odšteti 1,287 evra, kar je 1,1 centa manj kot do zdaj. Cena za liter dizelskega goriva pa se je znižala za 4,3 centa na 1,242 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane, piše STA.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.