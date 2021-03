Ali ste pripravljeni plačati za denar, ki ga privarčujete?

Zaradi tega bodo varčevalci morali prilagoditi svoje finančne navade. Ste na to pripravljeni?

Visok davek, ki ga bodo morali plačati varčevalci

Glavni izziv centralnih bank ni reševanje varčevalcev ali pokojninske problematike, temveč stimuliranje gospodarstva. Nedvomno jim to odlično uspeva, toda ceno oziroma davek za to prenašajo na tiste, ki varčujejo na bankah.

Veste, kakšno ceno za spodbujanje gospodarstva plačujete vi?

Predstavljajte si svet, v katerem so ljudje, ki del prihodkov vse življenje dajejo na stran, za to kaznovani z dodatnim stroškom in morajo plačati za denar, ki so ga privarčevali. Na drugi strani pa si predstavljajte skupino ljudi, ki si jim še ni uspelo ustvariti prihrankov in ki jih banke s sredstvi prve skupine ljudi spodbujajo k zadolževanju. V zameno so nagrajeni z obrestno mero, ki je nižja od inflacije, kar v praksi pomeni, da morajo vrniti manj denarja, kot so si ga izposodili. Zdaj pa si še predstavljajte, da ne gre za neki fantazijski svet, saj takšna finančna pravila trajajo že več let.

Ne pričakujte, da bodo za spremembo na bolje (za varčevalce) poskrbele banke, saj gre za zasebna podjetja. Cilj zasebnih podjetij je zaslužek, s katerim krijejo stroške poslovanja, obenem pa morajo ustvariti še dobiček za lastnike.

Žal pa okolje, ki so ga centralne banke ustvarile kot odziv na dogajanje v zadnjih 13 letih, bankam ne dovoljuje drugačne politike, na primer posega v lastne rezerve in plačilo varčevalcem iz lastnih sredstev.

Neugodne razmere za varčevalce, ki jim ni videti konca

Če smo še pred dvema letoma mislili, da bo zdajšnje stanje trajalo še vsaj do leta 2025, je zdaj bolj verjetno, da se bo podobno stanje v bančnem sistemu ohranilo še daljše obdobje.

Res pa je, da inflacija gotovo ne bo ves čas vztrajala na nizki ravni, ampak se bo kot posledica vseh ukrepov krepila. Letošnja napoved SURS-a za Slovenijo govori o 1,6-odstotni inflaciji, napovedi različnih institucij za prihodnja leta pa kažejo na naraščajoč trend.

Koliko kupne moči izgublja vaš denar na bančnem računu? Izračunajte. Na voljo je kalkulator, s pomočjo katerega si lahko preračunate svojo oportunitetno izgubo. To je denar, ki bi lahko ostal v vaši denarnici, če bi se znali pravilno odločiti.

Izberite boljši način varčevanja kot na banki

Denar se bo iz bank vedno hitreje prelival na kapitalski trg. Do zdaj smo resen premik iz depozitov opazili na nepremičninskem trgu, kar je med drugim pripomoglo k nadpovprečni rasti cen nepremičnin v Sloveniji.

Vedno več ljudi bo prisiljenih spremeniti strukture prihrankov. S tem ni čisto nič narobe, saj se bo stanje le prilagodilo novim razmeram, poskrbelo za boljši izkoristek denarja in prispevalo k temu, da bo vaš denar končno znova začel delati za vas.

Kje začeti? Pokličite strokovnjaka.

Seveda prehod z bank na druge trge ni preprost. Kje začeti? Kakšna so tveganja? Kaj lahko pričakujem? Nekateri boste rekli, da vas skrbi geopolitično dogajanje v svetu, in imate prav, saj položaj ni rožnat.

Kaj bi rekli, če vam povemo, da so imeli razviti trgi tudi v časih najhujših vojn v povprečju ne samo pozitivno donosnost, temveč celo višjo donosnost od zgodovinskega povprečja? Ameriške delnice z visoko tržno kapitalizacijo (bolj varna, stabilna podjetja) so imele med drugo svetovno vojno v povprečju 16,9-odstotno letno donosnost, podjetja z nizko tržno kapitalizacijo pa kar 32,8-odstotno donosnost. Povprečna inflacija je znašala 5,2 odstotka letno.