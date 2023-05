Addiko banka utrjuje položaj specialista za hitre kredite

Oglasno sporočilo

Uprava Addiko banke je na današnji novinarski konferenci predstavila rezultate nedavne akcije "Nimam časa", s katero so pozicijo banke kot specialista za hitre kredite postavili na preizkušnjo. Vsem kreditojemalcem, ki denarja na račun pri katerikoli banki v Sloveniji niso prejeli v največ 60 minutah, so bili pripravljeni povrniti vse stroške in izničiti obrestno mero kredita. Svojo hitrost so potrdili, saj je kar 99,4 odstotka strank gotovino prejelo v manj kot 60 minutah od oddaje vloge za gotovinski kredit. To potrjuje tudi vizijo nadaljnjega razvoja banke v smeri hitrih, preprostih in uporabniku prijaznih storitev, ki so podprte s sodobnimi digitalnimi rešitvami.

Foto: Addiko banka

Hitri krediti so odgovor Addiko banke na preoblikovanje bančništva, ki ga narekujejo spreminjajoča se pričakovanja strank. Te želijo dostopno financiranje, kjerkoli in kadarkoli ga potrebujejo: hiter, preprost, nebirokratski proces pridobitve kredita, takojšnjo komunikacijo ter "instant" priliv gotovine. Z nedavno akcijo hitrih gotovinskih kreditov je Addiko banka, specialist za izjemno hitre in preproste kredite, svojo pozicijo postavila na preizkušnjo. Kreditojemalcem so obljubili: vsem, ki med 17. marcem in 16. aprilom 2023 sklenejo Addiko HIP kredit in denarja ne prejmejo na svoj račun pri katerikoli banki v Sloveniji v 60 minutah, bodo povrnili vse stroške kredita in obrestno mero znižali na 0 %.

Za nakazilo gotovine so v povprečju potrebovali 21,3 minute

Kar 99,4 odstotka strank je gotovino prejelo v manj kot 60 minutah od oddaje vloge za kredit. Povprečen čas nakazila je znašal izjemnih 21,3 minute – tako za nakazila obstoječim strankam Addiko banke kot strankam drugih bank. Najhitrejši čas, v katerem so v Addiku nakazali gotovino, je znašal zgolj 15,53 minute. Več kot 60 minut so za nakazilo v Addiko banki potrebovali le pri obdelavi dveh od skupno 310 prejetih vlog. V obeh primerih, kjer so prekoračili zastavljeni čas, so obljubo o povračilu stroškov ter ničelni obrestni meri tudi izpolnili.

Andrej Andoljšek, predsednik Uprave Addiko banke. Foto: Addiko banka

"V Addiko banki smo si zadali izziv, s katerim smo želeli dokazati, da pri nas lahko dobiš kredit v krajšem času, kot če bi na dom naročil pico," je malce v šali predstavil izhodišča akcije Andrej Andoljšek, predsednik Uprave Addiko banke. "Veseli nas, da smo z uspešno akcijo ponovno dokazali, da želimo in zmoremo ljudem olajšati življenje s finančno spodbudo v trenutku, ko jo potrebujejo. To velja tudi za segmente strank, kot so mladi zaposleni, zaposleni za določen čas in upokojenci. Rezultati dokazujejo, da je pot banke specialista prava pot. Je netipična – tako kot je tudi Addiko banka netipična banka," je še dodal Andoljšek.

Izkušnja, ki je zaposlene spremenila v ambasadorje, stranke pa v promotorje

"Obljuba, ki smo jo dali strankam, je dodobra pretresla naš dosedanji sistem odobravanja in nakazovanja kreditov. Smo med prvimi, ki smo na slovenskem trgu uporabili sistem takojšnjih plačil, kar nam je dalo dodaten pospešek, pa tudi sicer smo z akcijo optimizirali veliko procesov. Zaposleni so te novosti sprejeli z odprtimi rokami, saj jim dodatna optimizacija in avtomatizacija rutinskih opravil omogočata bolj navdihujoče in ustvarjalno delo," je povedala Anja Božac, članica Uprave Addiko banke.

Anja Božac, članica uprave Addiko banke. Foto: Addiko banka

Vzporedno z akcijo so med strankami beležili tudi njihove odzive in zadovoljstvo. Indeks Net Promotor Score (NPS) je z izjemno visoko oceno 96 pokazal, da so bile stranke nad storitvijo navdušene in bi v veliki večini hitri gotovinski kredit Addiko banke priporočile tudi svoji družini, prijateljem in znancem. Visoka je bila tudi povprečna ocena zadovoljstva s storitvijo, ki je na lestvici od 1 (nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen) znašala 4,75. Kar 76 odstotkov strank je izbralo najvišjo oceno (5), 24 odstotkov je storitvi podelilo oceno 4 (zadovoljen), nižjih ocen pa niso beležili.

Donirali za posodobitev dispečerskega centra poklicnih gasilcev

Zelo dober odziv, veliko število povpraševanj in potrditev hitrosti so Addiko banko spodbudili, da se z dobrodelno gesto zahvali lokalnemu okolju. V duhu vrednot, ki jih živi Addiko banka, so se odločili za donacijo v višini pet tisoč evrov, ki jo bodo namenili poklicnim gasilcem Gasilske brigade Ljubljana, in sicer za posodobitev dispečerskega centra, ki je eden od vitalnih delov gasilske službe v Ljubljani.

"Pri snovanju akcije smo seveda pričakovali, da se bodo napake zgodile. Pa vendar nas je zelo majhen delež odklonov prijetno presenetil. Zato smo se odločili, da podpremo organizacijo, kjer odzivni čas igra ključno vlogo – poklicne gasilce. Za njihovo požrtvovalno delo se jim zahvaljujemo z donacijo, ki je usmerjena v nadgradnjo dispečerskega centra. Verjamemo, da jim bomo s tem pomagali pri še hitrejšem odzivanju na nesreče, kjer ne štejejo le minute, temveč sekunde," je srečanje sklenil Tom Furness, izvršni direktor za upravljanje s tveganji in IT.

Tom Furness, izvršni direktor za upravljanje s tveganji in IT. Foto: Addiko banka

Vse bolj prisotni tudi na področju malih in srednje velikih podjetij

V zadnjih letih so v Addiku nadgradili tudi ponudbo storitev za mala in srednje velika podjetja. Podjetja, ki potrebujejo dodatna sredstva za financiranje tekočega poslovanja ali uresničitev novih projektov, lahko maksimalno višino kredita ugotovijo na spletni strani podjetniskikredit.addiko.si ter v samo nekaj minutah pridobijo informativno ponudbo za enostavni podjetniški kredit. Za sklenitev ni potrebna dodatna dokumentacija, za zavarovanje zadostujejo menice, znesek pa je na strankinem računu najkasneje v od dveh do treh dneh od oddaje vloge. Nov korak bližje podjetnikom so v Addiko banki naredili tudi z možnostjo odpiranja transakcijskega računa prek spletne banke za podjetja Addiko Businnes Ebank.

Andrej Andoljšek, Anja Božac in Tom Furness. Foto: Addiko banka

O Addiko banki:

Addiko banka je specialist za hitre in enostavne gotovinske kredite za prebivalstvo in financiranje malih in srednje velikih podjetij. Ključ svojega uspeha gradi na ustvarjanju vrednosti za stranke in se osredotoča na tisto, kar je strankam res pomembno – hitre, preproste, zanesljive in učinkovite bančne storitve za vsak dan.

