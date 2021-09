Danes bodo podeljene nagrade WEBSI Spletni prvaki 2021

Oglasno sporočilo

Danes zvečer na WEBSI dnevu 2021 bo v Festivalni dvorani v Ljubljani razkrito, kdo so zmagovalci največjega tekmovanja za digitalne projekte v Sloveniji – WEBSI Spletni prvaki 2021. Tekmovanje WEBSI letos praznuje že deseto obletnico in beleži rekordno število prijavljenih projektov; 170 se jih poteguje za 31 prestižnih nagrad.

Poleg predavanj, ki se bodo zvrstila tekom dneva, bodo na WEBSI dnevu zvečer podelili prestižne nagrade WEBSI Spletni prvaki in razkrili, kateri izmed rekordnih 170 prijavljenih projektov v letu 2021 segajo v sam vrh slovenskega digitala. Letošnje digitalne dosežke je ocenjevala 114-članska strokovna in poslovna žirija pod vodstvom Ane Praprotnik, direktorice marketinga, Sava Turizem, d. d.

Osrednji dogodek, ki bo potekal v Festivalni dvorani v Ljubljani, bo vključeval strokovnjake s področja digitalnega komuniciranja, marketinga, oglaševanja in odnosov z javnostmi, na njem pa bodo predstavljene nove ideje in dobre prakse, ki smo jih spoznali v zadnjem letu in pol pandemije. Dogodek bo povezoval Boštjan Gorenc – Pižama, na njem pa boste lahko prisluhnili devetnajstim govorcem, ki bodo v svojih predavanjih predstavili raznolike tematike iz sveta digitala.

Dogodek bosta s predavanjem Bi, ne bi otvorila Tomasz Pirc (partner in UX strategist, Innovatif) ter Andrija Šulič (soustanovitelj, Trampolin), na katerem bosta govorila o uporabniški izkušnji skozi prizmo projektov WEBSI 2021. Andreja Žižek Urbas (samostojni strokovni sodelavec, Zavarovalnica Triglav) in Nika Perovšek (vodja projektov, Renderspace) pa bosta v predavanju z naslovom Kdo je dal pa tebi izpit? razpravljali o spreminjanju navad uporabnikov z vsebinskim marketingom.

Vas zanimajo praktični primeri načrtovanja uporabniške izkušnje (UX audit) za doseganje višje dodane vrednosti? Potem morate slišati predavanje Sebastiana Žetka, specialista za uporabniško izkušnjo v podjetju Creatim. Glavni pokrovitelj dogodka – M Soseska – je pripravil okroglo mizo z naslovom TIK Gen Z, TOK kaj zdaj?, ki jo bo vodil Žiga Kukovič – Kuxala (ustvarjalec vsebin in spletna osebnost), v pogovoru pa bodo sodelovali Kristina Gregorc (direktorica digitalne komunikacije, razvoja in spletne prodaje, odgovorna urednica M Soseske, Mercator), Mili Šprajc (vodja projektov, Herman & partnerji) ter Žiga Sotlar (plesalec in koreograf). Razpravljali bodo o tem, kako lahko tudi v Sloveniji postavljamo učinkovite dolgoročne strategije komuniciranja na novih digitalnih platformah.

Drugo okroglo mizo z naslovom Kompetentni naročniki, zmagovalni projekti bo vodil Miha Lavtar (lastnik in direktor, Optiweb), na njej pa bodo Jernej Janežič (vodja digitalnega marketinga za Donat, Atlantic Grupa), Roman Krušič (senior svetovalec, spletnaPOSTAJA) in Uroš Žižek (partner in vodja raziskav, E-laborat) govorili o tem, kako pomembno je naročnikovo znanje za uspešen projekt.

Novinar in odgovorni urednik Mladine Grega Repovž bo predstavil projekt @Spletna Mladina – ozadje najbolj čudnega, a finančno zelo uspešnega spletnega medija –, Tanja Sedej (direktorica, We explain) pa bo razkrila umetnost pripovedovanja in ustvarjanja zgodb. V popoldanskem delu boste lahko prisluhnili tudi Tamari Lah Momčilović (direktorica, Infinum SI), ki se bo spraševala, Ali je "Agile" uspešno opravil stress test 2020?, Barbara Krajnc (sodelavka projekta COVID-19 Sledilnik za vsebine in komunikacije, svetovalka za strateško komuniciranje in poslovne strategije v Aurora Borealis) pa bo predstavila COVID-19 Sledilnik. Z Valom 202 ter Luko Dolarjem (novinar in spletni urednik, Val 202) in Matejem Praprotnikom (pomočnik direktorja Radia Slovenija, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija) pa se boste v zadnjem predavanju vrnili v #tokyo2020.

Podelitev nagrad WEBSI 2021

Po zaključku festivalskega dogajanja WEBSI dan 2021 bo zvečer sledila slavnostna podelitev prestižnih nagrad za slovenske digitalne presežke. Med rekordno prijavljenimi 170 projekti bo podeljenih 31 nagrad, med njimi tudi nagrada za naj digitalca, naj naročnika in naj digitalno agencijo. Podelitev se bo zaključila z druženjem in zabavo.

Naročnik oglasnega sporočila je Zavod WEBSI.