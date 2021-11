Vabljeni na drsanje nad mestom na ALEJO SKY in prižig prazničnih luči

Pravljična lanska zunanja okrasitev ALEJE. (Foto: Robert Krumpak)

Bogate božične dekoracije nikakor ne smete zamuditi, tudi če ne prihajate iz prestolnice, saj so v našem najsodobnejšem nakupovalnem središču pripravili tudi pester spremljevalni program.

Poleg veličastno okrašene ALEJE bo za obiskovalce na ALEJI SKY od prihodnjega ponedeljka, 15. novembra, postavljeno tudi edinstveno, kar 750 kvadratnih metrov veliko drsališče pod nebom s sto metrov dolgimi ledenimi stezami, ki se raztezajo zunaj večnamenskega igrišča.

Drsališče bo odprto vse dni v tednu v času obratovanja nakupovalnega središča. Če nimate svoje opreme, so v središču poskrbeli tudi za možnost izposoje, tako da si lahko prav vsak privošči drsanje nad mestom. Na ALEJI bo tako postavljeno edino drsališče na strehi v Ljubljani, ki bo zagotovo navdušilo tako otroke kot tudi odrasle.

Lanska edinstvena božična dekoracija na ALEJI SKY. (Foto: Robert Krumpak)

Na ALEJI SKY vas v številnih lokalih čaka tudi bogata kulinarična ponudba. Uživate lahko v okusnih dobrotah z vsega sveta, se posladkate z edinstvenimi sladicami ali pa si privoščite pijačo. Lokali na ALEJI SKY so odprti prav vse dni v tednu, torej tudi ob nedeljah.

Prav v vzdušju prihajajočih božično-novoletnih praznikov si lahko v ALEJI že zdaj zagotovite darila za vaše najbližje.

Darilo, s katerim resnično ne morete zgrešiti, je darilni bon Desetak, ki izpolni vse želje. Kupite ga lahko kot podjetje ali kot posameznik ter ga podarite naprej, velja pa v vseh SES-ovih nakupovalnih središčih po Sloveniji.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32.000 m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, »car sharing«, postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. V letu 2021 je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado ˝Global RLI Award˝ v kategoriji ˝Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje˝. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijard evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria. Več informacij na www.ses-european.com.

